Sală de festivităţi cu o mie de locuri

Satul Ungureni din comuna Cupşeni are în centru o clădire uriaşă, cît un palat. Este complexul turistic „Podină Resort”, o clădire impunătoare, supraetajată, construită din cărămidă şi beton, pe malul rîului Valea Mare.

Proprietarul Cristi Podină ne spune: “Am 38 de ani, sînt căsătorit cu Iuliana, de naţionalitate poloneză, şi avem trei copii, pe Olli, Karlos şi Leila. Locuim în Londra, dar de 4 ani am venit în satul meu natal, Ungureni, unde, cu eforturi proprii, am înălţat acest complex cu restaurant, bar, camere de locuit, iar cel mai important lucru este sala de festivităţi cu 1.000 de locuri.

Oferim servicii pentru nunţi, petreceri şi alte evenimente, dar sîntem gazde şi pentru programe de teambuilding, biciclete / quad riding, plimbări locale, camping, călărie… Locurile se pot rezerva în avans. Oferim sejururi de neuitat, drumeţii în toate sezoanele anului, căruţe trase de cai, ATV-uri, biciclete, 11 cai pentru călărie, 3 ponei… De exemplu, la Paşti, am avut peste o mie de vizitatori, din Maramureş, Bucureşti, Brăila, Bacău, Buzău, Oradea, Zalău, Hunedoara… Am organizat concerte de muzică populară cu Florentina şi Petre Giurgi, alături de fiica şi fiul lor. Au mai fost Livia Neag Nistea şi orchestra sa şi grupul folcloric al fraţilor Victoria şi Bogdan Bizău. Am avut şi altfel de muzică, cu participarea prestigiosului cvartet format din Olga Podabischi la pian, Maria Chifu la fagot şi soprana Mihaela Pletea, sub bagheta maestrului muzicii tradiţionale, prof. dr. Grigore Leşe, care a susţinut un concert”.

Ceea ce a înfăptuit Cristian Podină în satul natal Ungureni, împreună cu familia sa, constituie un exemplu demn de urmat de către toţi românii, care pot accesa fonduri europene şi pot înălţa afaceri precum cea de la Ungureni, pentru pregătirea, dezvoltarea şi înălţarea satului românesc.