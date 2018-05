Criza forţei de muncă se accentuează

Îngrijorare în rândul angajatorilor în privinţa forţei de muncă. Agenţii economici maramureşeni sunt de părere că se accentuează criza forţei de muncă la nivelul întregii ţări. În cinci ani vor exista numeroase posturi vacante pentru care nu se vor găsi muncitori dacă nu iau de urgenţă măsuri în acest sens. Semnalul de alarmă a fost tras în cadrul unei acţiuni organizate de Inspectoratul Teriorial de Muncă Maramureş, ocazie cu care angajatorii ar fi trebuit să afle informaţii despre condiţiile în care cetăţenii străini non UE pot presta activităţi lucrative pe teritoriul României. Un singur agent economic a răspuns prezent la această acţiune.

Inspectorii de muncă maramureşeni încearcă să vină în sprijinul angajatorilor în privinţa acoperirii joburilor cu forţă de muncă. În acest context, oficialii Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş (ITM) au declanşat o campanie de informare în cadrul căreia agenţii economici pot să afle mai multe despre condiţiile în care pot lucra cu muncitori veniţi din statele care nu aparţin de Uniunea Europeană, precum şi detalii legate de drepturile şi obligaţiile lor. O acţiune de acest gen a fost organizată ieri, 15 mai, la sediul ITM Maramureş.

Numai că, deşi recunosc că au probleme cu lipsa de personal, angajatorii au absentat de la discuţii. Doar un agent economic s-a arătat interesat de subiectul dezbătut. Mircea Cirţ este de părere că e nevoie să se discute despre viitor şi mai ales despre ce trebuie făcut în privinţa atragerii muncitorilor, pentru că, pe zi ce trece, situaţia devine tot mai critică.

„Dacă nu ne îngrijim pentru viitorul de mâine, viitorul nu va fi foarte fericit. Dacă nu învăţăm de la ţările din Vest, Germania, Austria, ca să atragem forţa de muncă în ţară mai degrabă vom fi pe calea celor care au plecat din ţară în loc să ne intereseze să venim în ţară să găsim soluţii de rezolvat problemele aici. Dacă în urmă cu 2-3 ani de zile, când postam un anunţ, veneau sute de CV-uri, în ziua de azi avem joburi pentru care nu găsim oameni nici la 3 sau chiar 6 luni. Pentru nevoile actuale avem asigurată forţa de muncă, dar nu ne putem gândi la proiecte locale de dezvoltare, de investiţii atâtat timp cât forţa de muncă e o problemă”, a spus angajatorul.

Mircea Cirţ a mai arătat că, în prezent, la firma pe care o conduce are angajată o singură persoană străină, însă pe viitor se gândeşte serios să atragă forţă de muncă din alte ţări. „Cred că mai mulţi trebuie să stăm la masă, să coopereze politicul cu instituţiile. Avem de unde învăţa. Se pot găsi soluţii dacă se doreşte. Nu e încă prea târziu”, a precizat Mircea Cirţ. Şi inspectorii de muncă recunosc că e o criză a forţei de muncă, dar au arătat că sunt trei soluţii care trebuie avute în vedere.

“Oamenii de afaceri au început să solicite soluţii cu privire la criza forţei de muncă. Deja afectează planurile de dezvoltare. Ei spun că nu ştiu ce se va întâmpla în următorii 5 ani. Cea mai importantă resursă a statului român e recrutarea forţei de muncă din alte judeţe prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Mai avem reţeaua consulară a Ministerului Afacerilor Interne, pentru că sunt mulţi români care ar dori să se întoarcă, dar nu ştiu cu cine să interacţioneze. O altă soluţie este aducerea forţei de muncă din state non UE, în special din Orient. Procedura e însă destul de greoaie, costisitoare. Costul acestei forţe de muncă e destul de ridicat”, a punctat inspectorul-şef al ITM Maramureş, Dragoş Năcuţă.

Conducerea ITM a mai spus că, deocamdată la nivelul judeţului, numărul angajaţilor străini e mic. În opinia lui Dragoş Năcuţă, ar trebui mai multă promovare despre faptul că s-au îmbunătăţit condiţiile de muncă şi cele de salarizare în România, astfel încât angajaţii străini să se orienteze şi înspre piaţa muncii din statul român.