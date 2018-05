„Fetiţele” din Coltău – peste 100.000 de lei amenzi pentru prostituţie!

Câteva domnişoare din Coltău care practică cea mai veche „meserie” din lume au reuşit recordul să strângă amenzi ce depăşesc lejer 100.000 de lei. Din cauză că fetele nu plătesc amenzile, procesele-verbale ajung la primăria de domiciliu. Primarul din Coltău spune că este asaltat de amenzile fetelor.

Instanţa a transformat aceste penalizări financiare în muncă în folosul comunităţii, însă contravenientele nu s-au prea obosit cu munca, aşa că după câteva zile, şi-au luat tălpăşiţa şi au ajuns iar pe variantă în Baia Mare, colectând din nou amenzi. Lajos Cendes, primarul Coltăului, ne-a explicat: „Am avut amenzi neplătite ale fetiţelor de pe aici care s-au transformat în muncă în folosul comunităţii. Ce credeţi, că vin la lucru?! A venit două, trei zile, după care nu a mai venit. Una dintre fete are 80.000 de lei amenzi, alta are 60.000 de lei. Bugetul nostru se încarcă, deoarece ele au domiciliul în Coltău. Instanţa s-a pronunţat şi ele ar trebui să presteze de aceşti bani muncă în folosul comunităţii. Dar nu fac aşa ceva. După ce una dintre fete a venit două, trei zile, a plecat şi de atunci nu mai dăm de ea. A plecat la treabă! Şi primeşte iar amenzi, că de atunci au mai venit vreo zece…şi noi numai nu dăm de capăt problemei! S-ar putea legaliza prostituţia şi atunci nu am mai avea treabă, ba mai mult, ar aduce venit la buget! Nu e uşor cu cei din comunitatea romă, dar odată trebuie să se rezolve cumva şi problemele de acest gen. Copiii nu vor lucra niciodată când vor creşte dacă văd că părinţii lor stau toată ziua acasă ca trântorii pe ajutor social. Dacă părinţii ar lucra, atunci şi copii văd şi spun că trebuie să meargă şi ei. Eu sunt născut în Coltău şi cunosc satul până la ultimul ac cu gămălie, dar pe vremea comuniştilor toţi lucrau. Era o armonie între unguri, ţigani şi români, de acum nu-ţi vine să crezi. Nu erau nici aşa mulţi romi ca acum, ce-i drept, dar se înţelegea toată lumea”.

Prostituatele ar putea face închisoare dacă nu se prezintă la munca în folosul comunităţii!

54 de parlamentari PSD, printre care şi ministrul de Interne Carmen Dan, au depus pe 10 mai la Senat un proiect de lege care prevede pedepse cu închisoarea de la trei luni la doi ani pentru persoanele care nu se prezintă la munca în folosul comunităţii. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat că susţine proiectul de lege prin care se propune pedepsirea cu închisoare a refuzului de a munci în folosul comunităţii, adăugând că sunt decizii ale instanţelor judecătoreşti care nu se execută, precizând că sute de amenzi contravenţionale rămân neplătite: „Sunt atât de multe situaţii în care sunt constatate şi aplicate sancţiuni contravenţionale care nu se plătesc. Mai mult decât atât, sunt decizii ale instanţelor care dispun munca în folosul comunităţii şi care nu se execută. Eu cred că asta înseamnă că sunt persoane care respectă legea şi care ar trebui şi cred că se consideră neîndreptăţite. Sunt situaţii în care avem sute de amenzi contravenţionale care nu sunt plătite. În acest sens a fost gândită şi elaborată această iniţiativă legislativă”, a explicat Carmen Dan.