Relicva Sfântului Anton, venerată în Baia Mare

Relicva Sfântului Anton de Padova a poposit, după 14 ani, din nou, în Eparhia greco-catolică de Maramureş. Evenimentul a fost prilejuit de pelerinajul naţional organizat în ţara noastră de Provincia Franciscană “Sfântul Iosif” a Fraţilor Minori Conventuali atât în contextul Centenarului Marii Uniri, cât şi cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea revistei “Mesagerul sfântului Anton”.

Biserica greco-catolică “Sfântul Anton” din Baia Mare (str. Victoriei 15) a găzduit ieri, 15 mai, un eveniment cu totul deosebit pentru credincioşi. După 14 ani, relicva Sfântului Anton de Padova, ocrotitorul şi mijlocitorul familiei creştine, a revenit în Eparhia greco-catolică de Maramureş. În acest context, după liturghia de dimineaţă, au fost rostite rugăciuni şi devoţiuni în cinstea sfântului, iar un timp însemnat a fost alocat pentru venerarea relicvei. “Pelerinajul naţional cu relicva Sfântului Anton, aflat sub mottoul “Sfântul Anton de Padova, ocrotitorul şi mijlocitorul familiei creştine”, a fost iniţiat în contextul împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea revistei “Mesagerul sfântului Anton”, o publicaţie de cultură şi spiritualitate a Fraţilor Minori Conventuali din România. Am considerat că ar fi o iniţiativă potrivită pentru cititorii revistei noastre aceea de a aduce de la Padova moaştele Sfântului Anton pentru a putea fi aproape de ei. Totodată, (2018, n.r.) este un an centenar pentru România şi l-am aşezat pe Sfântul Anton şi ca patron al familiei creştine de aceea invocăm mijlocirea în favoarei ei (a familiei creştine, n.r.). Relicva Sfântului Anton ajunge, astfel, pentru a doua oară în Eparhia greco-catolică de Maramureş, după ce, în anul 2004, credincioşii de aici au putut pentru întâia oară să o venereze”, a explicat pr. Daniel Fechetă, redactor-şef al revistei “Mesagerul sfântului Anton”, prezent în Baia Mare cu ocazia pelerinajului. Potrivit programului stabilit, tot în cursul zilei de ieri, 15 mai, relicva sfântului a ajuns şi în biserica romano-catolică “Sfântul Anton” din Baia Mare (Piaţa Păcii 16), unde au avut loc momente de venerare după liturghie. “Mormântul Sfântului Anton a fost deschis pentru prima oară în anul 1263, la 32 de ani de la moartea sfântului (…) atunci a fost găsită limba neputrezită a sfântului care se păstrează în Capela relicvelor. Apoi, cu aprobarea Sfântului Părinte Ioan Paul al doilea, în anul 1981, a fost redeschis sicriul sfântului şi descoperit aparatul vocal intact. Aceste relicve se păstrează tot în Capela din Basilica Sfântul Anton din Padova”, a adăugat pr. Daniel Fechetă. Relicva Sfântului Anton ajunge astăzi, 16 mai, în Sighetu Marmaţiei, la biserica greco-catolică “Cristos, Regele Universului”. Pelerinajul a început în data de 7 mai şi se va încheia în 13 iunie, timp în care sunt cuprinse toate eparhiile din România.