25 de ani de la primul titlu

În 13 mai, s-au împlinit 25 de ani de la cucerirea primului şi unicului titlu din istoria grupării de volei Universitatea Explorări Baia Mare. În 1993, gruparea antrenată la acea vreme de prof. Mircea Spătăceanu şi Adrian Arbuzov, ultimul avînd şi calitatea de jucător, era prima formaţie din provincie ce reuşea să smulgă titlul capitalei. După 25 de ani, o parte din echipa de aur ce a adus atîta satisfacţie municipiului nostru la acea perioadă s-a gîndit să organizeze o întîlnire pentru rememorarea momentelor frumoase. Eveniment care va fi organizat sîmbătă, 19 mai, şi la care şi-au anunţat prezenţa jucătorii: Marius Botea, Sorin Pop, Oliver Alexa, Sorin Puşcaş, Vasile Petreţchi, Adrian Moroianu şi Stelian Grozav, plus antrenorii Mircea Spătăceanu şi Adrian Arbuzov. Din conducerea de atunci nu vor lipsi Cornel Grama, supranumit patriarhul voleiului maramureşean, Alexandru Lazăr – fost preşedinte, Dinu Pascu – director IPEG, Vasile Trif – preşedintele secţiei şi Ioan Roman – medicul echipei. De asemenea, a fost invitată şi actuala conducere a Ştiinţei Explorări, respectiv personalităţi din actuala administraţie a municipiului şi judeţului. Din păcate, cinci dintre jucătorii care au adus titlul în Baia Mare nu pot ajunge la poalele Gutîiului, fiind stabiliţi în alte ţări: Florin Crăciun (Canada), Aryan Korca (Albania), Claudiu Podar şi Virgil Onac (Spania), Tamas Hall (Ungaria). „E o întîlnire de suflet, pe care ne-o dorim foarte mult. Orice revedere cu toţi cei implicaţi în cucerirea titlului din 1993 reprezintă o mare bucurie. Am păstrat de-a lungul anilor legătura şi sînt convins că şi de această dată întîlnirea va fi deosebit de plăcută. Aş vrea, totodată, să constituie un nou început pentru atragerea unor simpatizanţi în sprijinirea actualei echipe. Dorim să iniţiem un club al fanilor, care să se alăture echipei actuale pentru a redeveni o forţă în voleiul românesc”, a declarat tehnicianul ce a izbutit să detroneze capitala, prof. Mircea Spătăceanu.

Activitatea voleibalistică în Baia Mare a început în anul 1947, cînd s-a organizat primul campionat orăşenesc, la care au participat echipele: Liceul „Gheorghe Şincai”, Şcoala Chimică, Şcoala minieră, Progresul finanţe, Dinamo şi o echipă a armatei. Meciurile s-au desfăşurat tur-retur, cîştigătoare fiind echipa Şcolii miniere. După reînfiinţarea Federaţiei Române de Volei, în 1958, s-a organizat campionatul divizionar B pentru echipe masculine. La prima ediţie a participat şi Dinamo Baia Mare, care, ocupînd locul opt în seria a II-a, a retrogradat. În 1959, a evoluat din nou în divizia B, sub denumirea de CSM Baia Mare. Ediţia 1960 a diviziei B s-a desfăşurat pe jumătate (numai turul), hotărîndu-se desfiinţarea ei. În urma turneului de calificare pentru divizia A (1962), Minerul Baia Mare a promovat pe prima scenă a voleiului românesc. După şase ani (1968), a retrogradat în divizia B. În 1969, a revenit în divizia A, sub numele de Explorări Baia Mare. După numai doi ani (1971), a retrogradat iarăşi. Turneul de calificare de la Rm. Vâlcea, pentru promovarea în divizia A (1974), i-a readus pe băimăreni în campionatul primei divizii. În 1991, AS Explorări Baia Mare a fuzionat cu CS Universitatea Baia Mare, evoluînd în cadrul superligii de volei masculin, sub denumirea de Universitatea Explorări Baia Mare.