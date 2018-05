Deputatul Duruş, semnal de alarmă către Ministerul Agriculturii • Importurile de legume şi fructe pline de pesticide, atentat la sănătatea consumatorilor

Românii consumă mai mult, dar nu neapărat mai bun. O spun cifrele şi calitatea produselor care se regăsesc pe rafturile magazinelor sau pe tarabele din pieţe. Dacă ne referim la legume şi fructe proaspete, nici consumul acestora nu mai este o garanţie de sănătate. Multe dintre ele sunt importate din ţări în care nu există reguli stricte de producere. Legumele şi fructele au un conţinut ridicat de pesticide sau alte substanţe dăunătoare sănătăţii. Este vorba în primul rând de importuri care se fac din Turcia, Iordania sau China.

Vedem din ce în ce mai des pe eticheta unor fructe specificaţia „tratat cu imazilil şi thiabendazole. Coaja nu se recomandă pentru consum”. În ultimul timp, au apărut astfel de atenţionări inclusiv pe cireşe, un fruct care se curăţă extrem de greu de coajă pentru a fi consumat în condiţii de siguranţă.

„Întrebarea este cum pătrund aceste fructe şi legume pe piaţa românească, cât timp orice transport este controlat de ASNVSA? E o mare problemă pe care Ministerul Agriculturii trebuie să o rezolve. În urmă cu o săptămână, am făcut o interpelare către minister exact pe acest subiect, cerând explicaţii legate de existenţa pe piaţă a acestor produse. Multe dintre ele atentează la sănătatea consumatorilor. Sunt îngrijorat de cantitatea mare de legume şi fructe pe care România o importă, inclusiv în sezon. Asta arată că politica de stat neglijează producţia locală sau că micii producători nu sunt stimulaţi să iasă pe piaţă. În supermarket merele poloneze domină rafturile, indiferent de ce perioadă a anului vorbim. În pieţe, roşiile din Turcia sunt mai multe decât cele autohtone, inclusiv în sezon. Piersici, caise, struguri sau usturoi, aproape că nu mai găseşti din producţia internă. Nu am pierdut doar întâietatea pe piaţa naţională, ci şi unele soiuri de legume şi fructe. Cumpărăm sămânţă de roşii, ardei, usturoi din import, pierzând astfel gustul tradiţional al legumelor româneşti. Dezvoltăm producţia altor ţări şi o îngropăm pe a noastră. Prioritatea zero a ministerului trebuie să fie sprijinirea producţiei autohtone şi facilitatea pentru producătorul naţional să ajungă în supermarketuri şi pieţe cu preţuri competitive”, a spus deputatul USR de Maramureş, Vlad Emanuel Duruş.

Aproximativ 21% din fructele care au fost consumate anul trecut de români au fost din import. Importurile de mere au crescut cu 37%, astfel că România a ajuns să acopere aproximativ 40% din consum cu fructe de peste graniţă. De asemenea, 60% din perele consumate de români, 86% din cantitatea de piersici şi 66% din cea de struguri sunt de import.

