Încă 15 milioane de lei pentru Aeroport

Executivul a alocat miercuri 15 milioane de lei pentru plata lucrărilor la Aeroportul Internaţional Maramureş. Banii vin în completarea sumelor primite până acum pentru a achita restanţele către firma constructoare ce a modernizat pista de rulare. Chiar şi aşa, tot mai rămâne un rest de plată de încă 15 milioane de lei, bani care ar acoperi inclusiv lucrările suplimentare cu balizajul.

Până în prezent, Guvernul a alocat în ultimele 12 luni mai bine de 16 milioane de euro pentru plaţile restante la lucrările de extindere a pistei. Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş, a explicat: „Guvernul PSD-ALDE a alocat 15 milioane de lei pentru plata lucrărilor la Aeroportul Internaţional Maramureş. Într-un an de zile, Maramureşul a primit 75 de milioane lei (peste 16 milioane de euro) pentru a finaliza lucrările la aeroport. Am promis că nu vom folosi sursele proprii ale Consiliului Judeţean Maramureş pentru acest proiect în 2016 şi ne ţinem de cuvânt. Avem nevoie de banii din bugetul local pentru cofinanţarea altor proiecte europene, iar Guvernul Dăncilă (aşa cum de altfel şi Guvernele Grindeanu sau Tudose) a înţeles şi a dat un ajutor nepreţuit judeţului nostru. Aeroportul Maramureş va fi operaţional în această vară, după 2 ani şi jumătate de lucrări. Ştiu… unii îşi doreau mai repede. Pentru început vor fi reluate cursele interne. Operaţionalizarea curselor internaţionale este mai complicată şi vor mai trece câteva luni până când vom reuşi să avem maramureşeni care vor ateriza direct la Tăuţii Măgherăuş din ţările europene în care au ales să muncească. Dar suntem pe drumul cel bun şi de data aceasta nimeni nu mai poate opri transformarea Aeroportului Maramureş într-un pol de dezvoltare a judeţului!Trebuie să îi mulţumim domnului vicepremier Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării, care a susţinut acest proiect săptămâna trecută în Baia Mare şi care a promovat, aşa cum promis, proiectul de hotărâre în Guvern!”.

Mai rămân de achitat 14,7 milioane de lei pentru lucrări

Cu toate că guvernanţii au alocat sume consistente de-a lungul ultimului an pentru plata lucrărilor de modernizare a pistei de rulare, tot au mai rămas sume de achitat. Dorin Buda, directorul Aeroportului Internaţional Maramureş, ne-a declarat: „Chiar cu banii alocaţi acum de la Guvern, mai avem de achitat, inclusiv pentru lucrări suplimentare, circa 14,7 milioane de lei. Dar la aceste lucrări suplimentare nu am făcut încă recepţia, că numai la începutul lunii viitoare va veni avionul de calibrare de la Autoritatea Aeronautică să facă reglajul echipamentului ILS, care dirijează aeronavele. În schimb, Hotărârea de Guvern cu fâşia de teren care trebuie să treacă în administrarea noastră, pentru a putea avea şi curse internaţionale, încă nu am primit-o. E pe circuitul de avizare la ministere. Eu am avut o întâlnire luna trecută la Ministerul Justiţiei unde m-am întâlnit cu secretarul general al ministerului şi cu echipa care verifică documentaţiile, le-am explicat situaţia şi acum sper să nu mai avem niciun fel de surpriză. Mi-au spus că mai era ceva de completat la documentaţie de către Ministerul Transporturilor şi sper ca acum, în sfârşit, să o primim şi aceea. Dacă va veni hotărârea, atunci ne mai trebuie aproximativ două luni ca să obţinem autorizaţia de construire a gardului, de la Primăria Tăuţii Măgherăuş, iar apoi să îl facem efectiv. Am finalizat şi achiziţiile publice pentru toate echipamentele de control de securitate, pentru vidanjă, pentru benzile de bagaje, airstarterul care porneşte aeronavele, din cei 7 milioane de lei alocate de Consiliul Judeţean în acest an. Inclusiv la maşina de pompieri s-a terminat licitaţia, însă aici suntem încă în termenul legal în care se poate face contestaţie. Dar şi aici durează cam două – trei luni până sosesc toate, deoarece nu-s pe stoc, fiind echipamente specializate. Dar până vin echipamentele, dacă am primi hotărârea de Guvern, s-ar corela termenele şi s-ar finaliza toate în acelaşi timp. Aceste echipamente sunt însă pentru avioanele mari. Aeronavele mai mici, de la Tarom, pot opera deja pe aeroport că avem echipamentele vechi, ce le-am avut înainte de închidere şi acestea sunt funcţionale. Pentru a re­lua efectiv activitatea cu zboruri interne mai avem nevoie doar să finalizăm calibrarea ILS-ului şi recepţia finală”.