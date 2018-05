Câştigătorii concursului de muzică bizantină

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în Sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din incinta Catedralei Episcopale din Baia Mare, a avut loc a III-a ediţie a Concursului de muzică bizantină „Ziua Învierii”. Proba de concurs s-a desfăşurat pe o singură secţiune, şi anume, interpretarea muzicală a două cântări bizantine – o partitură impusă: „Veniţi de primiţi lumină”, glas 5, compusă de arhiereul Evghenie Humulescu şi o partitură bizantină, la alegere, în tact irmologic, dar în eh diferit de glasul partiturii impuse la concurs

S-au înscris 8 concurenţi din cadrul Eparhiei (diaconi, teologi, seminarişti, elevi), comisia de jurizare fiind alcătuită din persoane de specialitate: pr.prof.dr. Petrică Aurelian Covaciu (preşedinte), pr.prof.drd. Andrei Baboşan de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, prof.dr. Cosmin Lauran, dirijorul Coralei „Doxologia” a Catedralei Episcopale, prof. Gabriela Hauşi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Ecaterina Pris­lop” şi arhid.prof.drd. Adrian Dobreanu, organizatorul şi iniţiatorul acestui proiect.

În urma deliberării juriului, s-au acordat următoarele premii: premiul I pentru arhid. Ionuţ-Dorin Pleş de la Catedrala episcopală şi Marcela Ştefania-Latiş de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, premiul al II-lea le-a revenit lui Dorin Dragotă (Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul”) şi Emanuela Ioana Benciu (Liceul de Arte din Baia Mare), premiul al III-lea a fost obţinut de Ioan Mircea Pop, membru al Grupului bizantin „Theologos” şi Dale Marinela, iar menţiuni au obţinut concurenţii Vlad-Maxim Sitariţi şi Gheorghe Leordean, ambii fiind elevi în cadrul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Premierea concurenţilor va fi făcută de către Preasfinţitul Iustin şi va avea loc după Sfânta liturghie din Duminica Rusaliilor (27 mai). „Ne bucurăm pentru faptul că am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, la cea de-a III-a ediţie a acestui concurs de muzică bizantină, desfăşurat la Baia Mare. Se observă faptul că muzica psaltică începe să prindă un uşor contur în zona Maramureşului şi Sătmarului. De asemenea, noi, cei din comisia de jurizare, am constatat că şi concurenţii au evoluat de la an la an, progresul muzical fiind unul semnificativ; o ierarhizare a concurenţilor care au participat la această ediţie a arătat că dragostea, dăruirea şi pasiunea lor pentru muzica bisericească bizantină este una specială”, a precizat arhid. Adrian Dobreanu. Organizatorii acestui eveniment au fost Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, Catedrala Episcopală din Baia Mare şi Asociaţia culturală „Theologos”.