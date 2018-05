Tradiţional şi modern la Muzeul Satului

Lucrări de ceramică realizate de artişti români şi străini, expuse în curţile muzeului

Timp de zece zile, în Baia Mare s-a desfăşurat în premieră un simpozion internaţional de ceramică la care au participat 15 artişti. Pe lângă participanţii români, în eveniment au fost implicaţi şi ceramişti din Spania, Letonia, Turcia, Rusia, Spania, Hong Kong. Lucrările realizate în cadrul atelierelor practice au fost expuse la Muzeul Satului. Vernisajul expoziţiei a avut loc duminică, 13 mai. Evenimentul a fost inclus în “Zilele Maramureşului”.

“Oameni cu tehnici spectaculoase”

Curţile tradiţionale ale Muzeului Satului au prins o “nuanţă” modernă duminică, 13 mai. În mai multe spaţii ale instituţiei de cultură au fost expuse lucrările de ceramică realizate de artiştii prezenţi la simpozionul internaţional. Sunt lucrări realizate prin tehnici moderne care au adus un plus de noutate în faţa publicului avid de acţiuni culturale. Iniţiatoarea proiectului MICAS, Ileana Horoba Danci, preşedintele Asociaţiei Nod, unul din organizatorii evenimentului a relatat că iniţial lucrările ar fi trebuit să fie expuse la Colonia Pictorilor. Din diferite motive, spaţiul expoziţional a fost modificat, dar participanţii s-au adaptat imediat. Dincolo de unele neajunsuri, acţiunea a fost una “absolut fantastică şi interesantă, pentru că e prima dată când în acest gen de context interacţionez cu artişti din afară, dar nu numai pentru că sunt din altă parte. Nu neapărat că artistul străin e mai bun, dar are alte idei, vede altfel lucrurile. Am învăţat atât de multe încât cred că am nevoie de o perioadă în care să se aşeze lucrurile, să le decantez. În primul rând, am învăţat că trebuie să fiu mai relaxată şi, chiar dacă se întâmplă lucruri neprevăzute, să nu încerc să controlez totul. Am întâlnit oameni care au tehnici spectaculoase de lucru. De exemplu, Yulia Repina are o tehnică de a construi personaje în mărime naturală, goale pe dinăuntru, din plăci de ceramică. Asta fac artiştii care stau toată ziua în atelier, descoperă tehnici proprii şi care ar putea purta numele lor”, a spus Ileana Horoba Danci.

Artiştii internaţionali, ambasadori ai Maramureşului

Una din artistele participante, Marta Jakobovits, consideră că ceramiştii prezenţi la eveniment vor duce în ţara lor mesajul cultural al Maramureşului. „Simpozionul acesta este nu numai de importanţă locală, ci va avea şi impact internaţional. Fiecare participant poate fi considerat un ambasador al culturii maramureşene, al sentimentelor maramureşene. Ei vor purta cu ei admiraţia lor faţă de cultura tradiţională, faţă de ceea ce s-a întâmplat aici de-a lungul anilor. Ei vor duce acest mesaj mai departe”, a spus artista orădeancă. Pe de altă parte, Marta Jakobovits a mărturisit că i-a făcut mare plăcere să lucreze cu colegii săi. Ea a arătat că a realizat “Reverenţe”, o lucrare prin care îşi exprimă plecăciunea în faţa naturii. “Am învăţat mult de la natură, de la pietre, logica naturii. Impresiile vizuale pe care le culeg din natură mă influenţează mult şi cumva am făcut o reverenţă prin aceste pietre albastre repuse în cadrul natural”, a adăugat Marta Jakobovits.

La rândul său, Ionela Sandrina Mihuleac, o artistă din Iaşi a punctat faptul că “simpozionul a fost o experienţă extraordinară din toate punctele de vedere. M-am odihnit, am învăţat foarte multe, şi în domeniul ceramicii, şi despre mine, şi despre viaţă, mă bucur că am venit. Lucrarea mea a e „Multivers”, cea cu sferele, o tehnică nouă pe care am exersat-o. Preocupările mele din ultimul timp sunt de a sintetiza formele, pe de o parte, în zona artistică, iar în zona spirituală, de a vedea dincolo de ceea ce este vizibil. Sferele sunt o formă de energie extraordinară, cred că mai mult de atât nu ar trebui să spun. Aveam mai demult în minte acest proiect şi nu ştiam cum să îl realizez, eu în general modelez manual, iar în fabrică am avut posibilitatea de a le turna din faianţă”.

Maramureş International Ceramic Art Symposium – MICAS – a reunit 15 artişti: Xohan Viqueira (Spania), Elina Titane (Letonia), Valentins Petjko (Letonia), Pinar Baklan Onal (Turcia), Yulia Repina (Rusia), Trevor Dyer (Anglia), Suzanne Au Ho Lam (Hong Kong), Judit Crăciun (România), Gheorghe Crăciun (România), Marta Jakobovits (România), Ovidiu Leuce (România), Sandrina Mihuleac (România), Delia Maxim (România), Nicoleta Mureşan (România), Ileana Horoba Danci (România). Din echipa de organizatori au făcut parte Ileana Horoba Danci, Delia Maxim, Alina Bondrea şi Ionuţ Horoba (Asociaţia NOD) şi Nicoleta Mureşan (Faimar).