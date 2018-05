Concert coral religios în Grecia

După ce am traversat Bulgaria, am avut la dispoziţie o noapte de picoteli, în autocarul cârmuit cu măiestrie de doi conducători auto, ca să ne punem în ordine amintirile, fotografiile realizate cu ocazia excursiei-pelerinaj în Grecia, loc. Lygourria în Mitropolia Argolidas.

Îi mulţumim primarului comunei Remetea Chioarului, Călin Ovidiu Petrică, pentru faptul că ne-a invitat alături de grupul de horitoare din Posta şi Săpâia, la Concertul de muzică bisericească ortodoxă, organizat anual în Grecia. Dar şi lui Ioan Mătieş, primarul comunei Mireşu Mare, care a ales să susţină corul bisericesc ”Arhanghelii” pentru această călătorie. Am fost însoţiţi de preoţii Dorin Rareş Tămaş de la Posta, Marian Bilţ de la Săpâia şi de părintele Ioan Romulus Ciurdaş din Mireşu Mare.

La aflarea veştii că mergem în Grecia am trecut prin emoţii, entuziasm, incertitudine, curiozitate, un amalgam de senzaţii înainte de un drum lung de aproximativ 2.000 km cu autocarul. Am fost privilegiaţi s-o avem între noi pe asistenta medicală Felicia Ciurdaş, cu sfaturi şi medicamente de rezervă.

Am trecut în acele zile printr-o „furtună” de emoţii. Primul popas, de purificare sufletească, a fost la Mănăstirea Dumbrava, jud. Alba, un adevărat colţ de rai. Am poposit şi la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” de la mănăstirea Lainici. Îi datorăm mulţumiri maicii stareţe Stavrofora Marina de la mănăstirea Strâmba-Jiu, unde am primit cazare şi îngăduinţa de a participa la Slujba de Priveghere în cinstea Sf. Cuv. Irodion de la Lainici.

Ajunşi în Tesalonic, ne-am înmiresmat sufletul la catedrala Sf. M. Mc. Dimitrie izvorâtorul de Mir şi ne-am închinat la moaştele Sf. Ier. Grigorie Kallidis şi la moaştele Sf. M. Mc. Anisia. Am fost călăuzite de doamnele Ana şi Afroditi, alături de multe grupuri de excursionişti.

Cu grupul de horitoare de la Posta şi Săpâia ne-am completat reciproc în cântul religios de la concertul susţinut în biserica Sfântului Ier. Luca al Krimeii (mare făcător de minuni şi doctor fără de arginţi), unde au participat 12 coruri. Î.P.S. NECTARIOS, mitropolit de Argolidas, a venit la concert special pentru noi, în două seri.

Ne-a copleşit sentimentul de uimire în faţa unei minuni arhitectonice: Epidaurul – teatrul antic, aflat într-un sit arheologic, aproape un orăşel, cu temple, stadion, case şi străzi. N-am ratat prima capitală a Greciei, Nafplio, oraş străjuit de Palamidi Fortress şi Castelul Bourtzi. N-am urcat cele 999 de trepte – din lipsă de timp, ci am urcat pe partea cealaltă, cu autocarul. Mai mult decît pozele din reclame, am avut parte de o panoramă spectaculoasă a Golfului Argos. Masiva Peninsulă Pelopones, o zonă atât de variată încât merită explorată săptămâni în şir, ne-a oferit un relief muntos spectaculos, sate tradiţionale, climat blând, o gastronomie delicioasă şi contrastul puternic între verdele crud al palmierilor şi apele infinit albastre. Ar trebui 2-3 vieţi să te bucuri de albastrul turcoaz, stâncile albe, vegetaţia luxuriantă şi de toate minunăţiile Greciei.

La întoarcere, aveam să ne bucurăm de staţiunea turistică Paralia Katerinis, unul dintre locurile superbe ale Marii Egee şi foarte apropiat de muntele Olimp, care se vede de pe plaja Katerinis. Răsăritul soarelui surprins de pe faleză face toţi banii şi anulează toată oboseala adunată. Parcursul nostru spre eliberare de toată impuritatea sufletească a beneficiat de oaza binefăcătoare de linişte şi mângâiere care ne-a revigorat sufletele, mănăstirea Kato Xenia -“Străina de Jos”, icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, ajunsă aici în mod miraculos, de lângă oraşul Volos. Te duce spre ea o cărăruie străjuită de leandri şi mimoze. Liniştea te copleşeşte. Poate că am renunţat să mai credem că există linişte, în toată nebunia şi stresul în care ne trăim viaţa. Şi totuşi, liniştea există… Un paradis îngrijit de 8 măicuţe, dintre care două românce, care au lăcrimat la cântecele noastre religioase şi patriotice. Răsplata ne-a fost închinarea la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată de Sf. Apostol Luca, şi am primit câte o panglică atinsă de Brâul Maicii Domnului, adusă de la muntele Athos, dar şi de-ale trupului: cozonac, rahat şi cafea.

Cu sufletele zâmbind, ne-am urcat în autocarul care ne-a apropiat de locurile natale. Lucrurile cu adevărat importante în viaţă sunt cele care ne fac ochii să strălucească, gura să surâdă şi inima să zboare. Să ne fie bine, cald şi pace, în inimi şi pe pământ!

prof. Emilia POP