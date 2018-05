Apă la robinetele gospodarilor din satele Remecioara şi Posta

Comuna Remetea Chioarului a finalizat două proiecte de alimentare cu apă a satelor aparţinătoare. Astfel, localnicii din Remecioara şi Posta au de acum apă potabilă din reţeaua nouă. De asemenea, în Berchezoaia este în derulare un proiect de alimentare cu apă ce se va încheia în acest an. Călin Petrică, primarul din Remetea Chioarului, ne-a explicat: „Am finalizat în toamna 2017, pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală, alimentarea cu apă la Remecioara, iar în acest an, în satul Posta, cu tot cu branşamente. În execuţie, tot pe PNDL, avem proiectul de alimentare cu apă în satul Berchezoaia. Forăm trei puţuri, acolo oamenii stau destul de prost cu apa. Investiţia este de circa 2,4 milioane lei. Mai construim şi o staţie de tratare şi filtrare a apei şi de clorinare a apei. Lucrările au început de aproximativ două luni de zile şi sunt undeva la 40% ca grad de realizare. Termenul de finalizare depinde de constructor, dar şi de deconturile pe care le va face Ministerul Dezvoltării. Termenul teoretic este sfârşitul acestui an, dar sperăm ca până în toamnă să se încheie tot proiectul”.