S-au pus bazele filialei Nord-Vest a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Ziariştii maramureşeni şi sătmăreni îşi unesc forţele pentru ca vocea presei din Nord-Vestul ţării să fie una mai puternică. Aceştia au decis să se constituie într-o filială a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). Ieri, 23 mai, la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare a avut loc prima întâlnire a membrilor organizaţiei UZPR din acest colţ de ţară. Cu această ocazie, a fost aleasă şi o conducere interimară.

Filiala Nord-Vest a UZPR se alătură celorlalte organizaţii similare din ţară în vederea afilierii la instituţia care îi uneşte pe jurnaliştii profesionişti. Chiar dacă începutul e unul timid, membrii filialei cred cu tărie că în scurt timp vor reuşi să se poziţioneze pe harta celor mai puternice asociaţii de acest gen din ţară. La prima întâlnire care a avut loc ieri, 23 mai, au fost prezenţi o parte din ziariştii înscrişi în UZPR în judeţul Maramureş. Aceştia au intrat în dialog telefonic şi cu preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.

“Iubesc ţinutul Maramureşului cu toţi oamenii lui. Mă bucur că sunteţi aici, că aţi reuşit să vă adunaţi. Aş vrea ca numărul membrilor UZPR să fie în creştere. Cu cât suntem mai mulţi, cu atât avem un cuvânt mai greu de spus”, a spus Doru Dinu Glăvan. Preşedintele UZPR a mai accentuat faptul că organizaţia pe care o reprezintă acreditează “creaţia jurnalistică”. Deşi sunt prioritari cei care lucrează în domeniu, un accent deosebit se pune pe cei care sunt creativi. Pe de altă parte, el a precizat că înscrierea în UZPR nu are ca miză primirea unei indemnizaţii la pensionare, ci conceperea şi punerea în aplicare a unor proiecte prin care se pot obţine fonduri. Sub această titulatură, organizaţia funcţionează din 1919. Anul viitor va aniversa centenarul.

După discuţiile telefonice cu conducerea centrală, cei prezenţi au votat preşedintele interimar şi secretarul filialei Nord-Vest. Preşedinte interimar a fost ales jurnalistul Adrian Marchiş, corespondent Radio România Actualităţi, iar secretară a fost votată Camelia Tocaci, reporter Graiul Maramureşului. Proaspăt ales să asigure interimatul la conducerea filialei N-V UZPR, Adrian Marchiş a declarat: “Mă bucur că am reuşit să ne adunăm, să constituim această filială a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, aici în Maramureş, pentru că suntem o breaslă destul de numeroasă, suntem mulţi dintre noi cu statut de jurnalişti profesionişti. Suntem suficient de mulţi şi buni şi vom fi şi mai puternici. Cred în breasla jurnalistică, în principal în cea de creaţie şi de calitate pentru că jurnalismul şi noi, cei care suntem formatori de opinie, trebuie să fim cunoscuţi şi altfel de opinia publică, dar mai cu seamă să ne întărim noi. Cred cu tărie că numărul membrilor din Maramureş va creşte, mai mult că intenţionăm să denumim această filială, filiala Nord-Vest, întrucât cred că ni se vor afilia şi jurnaliştii din Satu Mare”. Adrian Marchiş a mai arătat că sunt aşteptaţi noi membri în această organizaţie. Cei interesaţi pot lua legătura cu una din cele două persoane desemnate să facă parte din Biroul Interimar de Conducere. Din cadrul UZPR Maramureş mai fac parte ziariştii: Emil Constantin Danciu, Andrei Fărcaş, Mihai Ganea, Nicolae Goja, Mihai Grigorescu, Vasile Iluţ, Adrian Marchiş, Simona Marchiş, Cornel Muntean, Odette Iuliana Mureşan, Florentin Năsui, Virginia Paraschiv, Viorica Pârja, Daniel Florin Pop, Alec Portase, Ciprian Eugen Vancea, iar din Satu Mare s-au înscris: Simona Carmen Michiş, Aurel Pop, Dumitru Ţimerman.