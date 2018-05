Pe locul 4 la vizitele printre tablourile de pictură

Muzeul Judeţean de Artă “Centrul Artistic Baia Mare” vine în fiecare an cu noutăţi pentru vizitatori în Noaptea Muzeelor. Anul acesta, cei de la “Artă” au avut un program mai scurt, pentru că au dorit să atragă atenţia cu privire la faptul că “e noapte în muzee”. Cu toate acestea, acţiunile derulate de la ora 18 s-au aflat sub genericul “Pornim să luminăm muzee”. Vizitatorii au fost înţelegători privind programul scurt. Din respect pentru public, organizatorii le-au oferit alături de biletele gratuite şi un cod QR cu un video cu lucrări din Muzeul de Artă “Centrul Artistic Baia Mare”.

Momentul muzical contemporan, “Nocturne Abstracte” al compozitorului Darie NEMEŞ BOTA a lăsat sunetele să îşi croiască drum tot prin întuneric. Sonorităţile au fost inedite şi, prin amabilitatea Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu”, au fost folosite instrumentele din colecţia Iosif Herţea. “Noutatea de anul acesta a fost turul prin aplicaţia Questo, iar entuziasmul vizitatorilor – mari şi mici – ne-a copleşit şi, mai mult, ne-a plasat pe locul 4 la nivel naţional în ce priveşte numărul de descărcări ale aplicaţiei Questo în Noaptea Muzeelor. Ne bucurăm că şi anul acesta Noaptea Muzeelor 2018, la noi, la “Artă” a fost un succes, alături de comunitatea băimăreană. În orele de program scurt de anul acesta am înregistrat mai mulţi vizitatori decât anul trecut. Putem doar să le mulţumim vizitatorilor şi să ne declarăm bucuroşi de oaspeţi şi de-acum înainte”, spune conducerea Muzeului Judeţean de Artă.