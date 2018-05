Controalele încrucişate în spitale, risipă de timp şi bani, fără rezultat

În luna martie a acestui an, în unităţile medicale cu paturi din întreaga ţară au avut loc controale desfăşurate de comisii încrucişate, reprezentând Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică, făcute la ordinul Ministrului Sănătăţii.

Este normal ca aceste controale să fie tratate cu maximă responsabilitate şi profesionalism, astfel încât, la finalul perioadei de control, managerii să aplice în mod corect prevederile legale în vigoare în unităţile sanitare şi să înţeleagă că respectarea acestora reprezintă o condiţie esenţială pentru pacienţii trataţi. Cu toate acestea, controalele au fost făcute cu un evident exces de zel, ţintite sau „cu dedicaţie” spre anumite spitale, iar sancţiunile aplicate în urma acestora, fără termene de conformare, ci materializate direct în amenzi.

După încheierea acestor controale încrucişate, în urma discuţiilor cu mai mulţi manageri de spitale din ţară, la solicitarea acestora, am făcut o interpelare către Ministerul Sănătăţii – ministrului Sănătăţii – prin care am solicitat o situaţie clară a cheltuielilor decontate de către Direcţiile Sanitare pentru „minivacanţa” plătită din bani publici, inutilă.

În documentul primit de la Ministerul Sănătăţii, secretarul de stat Dan Dumitrescu a dat răspunsuri prin înşiruiri de modalităţi de derulare a controalelor în general, nedocumentate, dovedind necunoaşterea politicilor sanitare din minister. Consider că Maramureşul şi maramureşenii ar fi meritat un răspuns documentat şi competent din partea ministrului Sănătăţii, în semn de respect că provine din acest judeţ.

Controalele încrucişate au bulversat activitatea spitalelor din ţară timp de o lună şi au motivat, în opinia celor de la Ministerul Sănătăţii, că Inspecţiile Sanitare din judeţele verificate, prin presiunile de la nivel local, nu identifică deficienţele din unităţile sanitare. Oare chiar Ministerul Sănătăţii, prin reprezentanţii în teritoriu – Direcţiile de Sănătate Publică – nu-şi îndeplineşte măsurile corespunzătoare profesiei în judeţul de referinţă?

Vă reamintesc că aceste controale au fost efectuate după reacreditarea majorităţii unităţilor medicale cu paturi din ţară. Cheltuielile nejustificate ale fiecărui judeţ pentru aceste controale au compromis autoritatea Direcţiei de Sănătate Publică.

Am cerut o situaţie detaliată a cheltuielor făcute de către comisiile care au efectuat controlul pentru că am informaţii potrivit cărora cazările s-au făcut la unităţi de cazare de lux şi au fost solicitate servicii suplimentare. Mi s-a răspuns că termenul de depunere a rapoartelor la Ministerul Sănătăţii, pentru centralizare, este data de 13 aprilie 2018. A trecut o perioadă suficientă de la aceste controale încrucişate pentru ca Ministerul Sănătăţii să evalueze situaţia managementului sanitar al spitalelor, pentru a veni în sprijinul lor. Bani s-au cheltuit pentru controale, dar rezultate concrete nu sunt, numai declaraţii superficiale ale ministrului Sănătăţii.

Este o dovadă a lipsei de profesionalism, gândire şi viziune pentru ce va urma în sistemul sanitar.

Dr. Viorica Cherecheş

Deputat PNL de Maramureş