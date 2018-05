Grădiniţă modulară funcţională în Coltău

Castelul Teleki din Coltău a adăpostit şi grădiniţa din comună timp de circa 60 de ani. Condiţiile de acolo au fost însă improprii pentru desfăşurarea actului educativ, din cauza clădirii vechi. Acum a ve­nit timpul ca grădiniţa să fie mutată. Noua clădire în care funcţionează este una modulară, modernă, cu toate condiţiile, primită din Olanda, iar costurile cu montarea şi utilarea ei au fost mult mai mici decât la o grădiniţă clasică.

Din toamnă se intenţionează chiar modificarea programului de funcţionare, la unul prelungit. Lajos Cendes, primarul din Coltău, ne-a explicat: „Am finalizat o grădiniţă modulară adusă din Olanda, cu suprafaţa de 270 metri pătraţi, de care aveam mare nevoie. Asta deoarece a trebuit să mutăm copiii din Castel, care intră în reparaţii capitale. Micuţii s-au mutat în casă nouă în luna martie. Acum lucrăm la aranjarea zonei verzi, a curţii. La ora actuală, acolo sunt 19 preşcolari, iar din toamnă am dori să facem şi program prelungit acum grădiniţa funcţionând cu program normal, până la ora 12. La solicitarea părinţilor însă, o vom face cu orar prelungit, cu o masă caldă servită. Condiţiile în noua grădiniţă sunt la cele mai înalte standarde, faţă de ce exista în Castel, unde erau doar două camere întunecoase, nu aveau destulă lumină naturală. Ba mai era şi mucegai, cum există într-o clădire veche la 250 de ani. Aici în schimb, e veselie totală. Sunt grupuri sociale, încălzire centrală, apă caldă şi rece, o sală de joacă în interior. Am primit şi mobilier nou pentru această grădiniţă, dar şi pentru locul de joacă ce se amenajează acum afară, în curte. Grădiniţa am primit-o prin donaţie, noi am mers şi am demontat-o. Ce cheltuieli am avut noi au fost cu proiectarea, unde am întâmpinat greutăţi, deoarece foarte greu am găsit o firmă care să proiecteze acest gen de clădiri. Cu construcţia grădiniţei am cheltuit circa 260.000 de lei. Dacă făceam o grădiniţă de la zero, plăteam poate 160.000 de euro, aşa am ieşit la doar 60.000 de euro, deci mult mai ieftin, sub preţul pieţei”.

Copiii au toate condiţiile asigurate

Am fost la noua grădiniţă modulară, pentru a vedea cum se desfăşoară activitatea. Am rămas surprinşi de condiţiile bune existente acolo. Micuţii sunt încântaţi de noul spaţiu. La fel şi doamnele educatoare: „În noua grădiniţă copiii se simt excelent. Şi cea veche de la castel a fost minunată, cu o curte mare, multă verdeaţă, cu pomi mari, umbră vara, dar condiţiile în interior nu erau cele mai bune. După 60 de ani de funcţionare a grădiniţei acolo, a venit timpul să ne mutăm în casă nouă. Aici sălile sunt mari, frumoase, luminoase, în care micuţii se simt bine. Şi curtea este mare, cu loc de joacă, deci sunt asigurate toate condiţiile. Eu mă simt minunat aici, deşi sunt chiar înainte de pensionare. 40 de ani am lucrat aici în Coltău, la secţia maghiară, fără o zi de întrerupere. Avem înscrişi 19 copii, iar din toamnă urmează să se facă program prelungit. Acest lucru consider că trebuia făcut însă mult mai devreme, poate cu 15 ani în urmă, dar niciodată nu-i prea târziu. Mulţi copii au plecat de aici la oraş, din cauza condiţiilor care erau când grădiniţa funcţiona în Castel. Sperăm totuşi că acum îi vom readuce înapoi în Coltău”, ne-a spus Sebock Irma, educatoare.