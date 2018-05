Locul 8 la finalul stagiunii

CS Minaur Baia Mare – AHC Dunărea Călăraşi 30-38 (15-16)

CS Minaur a pierdut şi al doilea meci pentru locurile 7-8 cu AHC Dunărea Călăraşi, scor 30-38 (15-16), oaspeţii încheind sezonul 2017-2018 pe poziţia a şaptea, iar formaţia coordonată de Raul Fotonea pe locul 8.

Tehnician care a decis să abordeze disputa cu mulţi tineri, jucători care se vor regăsi şi în sezonul viitor sub culorile portocaliu-negru. O parte dintre cei cu experienţă au privit al doilea joc din tribună, iar cei trei sîrbi, Lazic, Dragas şi Vilovski au părăsit deja echipa noastră. De altfel, sîrbii şi alţi jucători nu vor mai face parte din lotul echipei noastre pentru sezonul viitor, conducerea clubului semnînd deja contracte cu alţi jucători, cea mai răsunătoare achiziţie numindu-se componentul na­ţionalei, Alexandru Csepreghi, băimăreanul fiind în tribune la meciul de joi după-amiază. La partida care a închis sezonul pentru ambele grupări a putut fi zărită şi Yuliya Dumanska, proaspăt cîştigătoare a Cupei EHF cu SCM Craiova, băimăreanca fiind declarată şi cel mai bun tînăr portar din Europa, respectiv din Liga Florilor.

În ultima confruntare a stagiunii, în care la Minaur au debutat Paul Oargă, Mihai Dobra şi Viorel Boşca, gazdele au avut avantaj de două goluri după şase minute, 3-1, iar peste alte şase minute diferenţa s-a dublat, 8-4. Elevii lui Fotonea domină şi următoarele zece minute, tabela indicînd plus şase, 13-7 (21′). Băimărenii scad ritmul pe final de repriză şi oaspeţii profită de greşelile acumulate de adversar, intrînd la pauză în avantaj, 15-16. Dunărea are iniţiativa şi în debutul părţii a doua, desprinzîndu-se la trei goluri, 15-18 (32′). Minaur egalează în mai multe rînduri pe parcursul reprizei secunde, ultima egalitate consumîndu-se în minutul 49, 29-29. Băieţii lui Adrian Petrea şi Rică Pîrîianu par mai proaspeţi pe final de partidă şi se desprind decisiv, 30-38. Final de stagiune pentru cele două grupări, cu un sezon mulţumitor pentru CS Minaur, locul 3 în Cupa României şi poziţia a opta în Liga Zimbrilor. În campionatul ce vine sperăm ca trupa de pe Valea Roşie să aibă planuri mai îndrăzneţe, funcţie şi de lotul pe care-l va avea sub comandă Raul Fotonea. • Sala Sporturilor „Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 400. • Au arbitrat: Florin Melencu / Claudiu Gorina (Craiova). Observator FRH: Ioan Râpă (Timişoara). • Aruncări de la 7 m: 5-3 (transformate 4-2; au ra­tat Ragot, respectiv Peric). Minute de eliminare: 6-14 (în min. 57, Cristescu şi Fotache au primit cartonaşe roşii şi albastre după ce s-au îmbrîncit). • CS Minaur Baia Mare: Bucătaru (13 intervenţii bune, a apărat şi un 7 m), Apostu (o intervenţie, a marcat un gol) – Căbuţ 2 (1 din 7 m), Cristescu 2, Ragot 8 (2 din 7 m), Nagy 1, Cîmpan 9, Y. Pop, Oargă, Boşca, Marta 2, Haiduc 5, Dobra. Antrenor: Raul Fotonea. • AHC Dunărea Călăraşi: Erhan (8 intervenţii, a apărat şi un 7 m), Şelaru (4 intervenţii) – Popia, Timofte 2 (1 din 7 m), Lazovic 11, Vartic 1, Nosrati 4, Chikovani 5 (1 din 7 m), Fotache, Dospinescu 6, Grasu, Peric 2, Tărîţă 3, Starcenko 1, Dinescu 1, Gurkovski 2. Antrenori: Adrian Petrea şi Eremia Pîrîianu.