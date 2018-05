Poveşti sub stele pentru cinefili

Din 1 iunie, copii, tineri şi adulţi vor putea asista la “Poveşti sub stele” animate, clasice sau de acţiune. Pentru al doilea an consecutiv, doi tineri entuziasmaţi şi pasionaţi de film, Oana Enăşel şi Răzvan Teodorescu au decis să le propună băimărenilor o alternativă pentru serile de vară. Astfel, în fiecare zi de vineri, de la ora 21 sau 22, în funcţie de condiţiile meteo, la Teatrul de Vară din Baia Mare vor fi proiectate filme pentru toate gusturile. Avanpremiera “Poveştilor sub stele” a avut loc joi, 24 mai, la Colegiul de Arte. Într-o atmosferă muzicală asigurată de compozitorul Darie Nemeş Bota, băimărenii au putut urmări imagini istorice ale filmului mut realizat de Georges Melies.

“Am început anul trecut ca o pasiune a noastră şi a grupului nostru de prieteni şi ca o nevoie de a ne petrece serile de vară altfel decât la o cafenea, la un suc altundeva. Am vrut să facem altceva decât puteam face în Baia Mare. Şi ne-am gândit că ne-ar plăcea să vedem filme în aer liber. Ne-am amintit că pe vremuri cinematograful în aer liber era animat. Şi am zis hai să încercăm să vedem ce se întâmplă. Cred că publicul băimărean e amator de poveşti sub stele. Anul trecut a durat cam o lună şi jumătate şi am reuşit să ne construim o comunitate de cel puţin 100 de persoane care veneau la un eveniment al nostru. Cred că lumea primeşte bine evenimentele noastre”, a spus Oana Enăşel, una dintre iniţiatoarele proiectului “Poveşti sub stele”. Spre deo­se­bire de anul trecut, acum filmele vor rula pe tot parcursul verii, existând posibilitatea prelungirii programului până în septembrie. Primul film, unul de animaţie, va rula vineri, 1 iunie. Organizatorii se gândesc încă la titlurile filmelor care vor fi aduse în faţa publicului. “O să avem şedinţe interne de vizionare de filme în care vom decide următorul calup de filme. Încă suntem în inspectarea pieţei. Există o atmosferă diferită într-un astfel de spaţiu. Are ceva particular care te face să revii. Vor fi o serie de filme care să împace toate gusturile pentru toată lumea. Ne propunem ca o dată pe o lună să avem o animaţie, vrem un film clasic să putem scoate din casă persoane de diferite vîrste. Aş vrea să văd de exemplu o Casablanca la care vin pensionarii să retrăiască o zi de vară. O serie de filme menite să-ţi stârnească curiozitatea”, a precizat Răzvan Teodorescu, co-organizator în cadrul aceluiaşi proiect. Pentru a stârni curiozitatea băimărenilor, organizatorii au derulat un eveniment în avanpremieră menit să anunţe deschiderea “Poveştilor sub stele”. A fost cooptat şi compozitorul Darie Nemeş Bota, cel care a contribuit la “amalgamul de idei”. “Am dorit cu adevărat să fa­cem alt­ceva, să propunem publicului băimărean o seară inedită. În seara aceasta a fost un soi de Călătorie în timp. Am avut un triptic: Visul Astronomului, Călătorie spre Lună şi Eclipsă de Soare, printre cele mai vechi filme realizate de Georges Melies. Mi-am permis să fie o combinaţie între muzică electronică, puţină improvizaţie pe pian şi percuţie, dar şi o suită de muzică Dmitri Shostakovich. Am recurs la un amalgam de idei care poate se leagă, poate nu, dar au creat o lume aparte”, a adăugat compozitorul Darie Nemeş Bota.