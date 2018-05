15 milioane de lei alocaţi pe PNDL2, comunei Bicaz

Un vis care părea aproape imposibil devine realitate în comuna Bicaz, acolo unde preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, alături de primarul Dorin Mitre au semnat contractul de finanţare în sumă de aproape 15 milioane de lei, acordat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a doua.

14.903.394 lei este valoarea acordată de Guvernul României pentru proiectul ”Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi înfiinţare sistem de canalizare menajeră cu staţie de epurare în localitatea Bicaz, comuna Bicaz”. Edilul Dorin Mitre a arătat că, după aşteptări îndelungate, locuitorii din localitatea Bicaz vor beneficia de un sistem performant de alimentare cu apă şi canalizare.

”Am depus acest proiect de două ori, pe măsura 322, pe AFIR, a fost declarat eligibil de fiecare dată, însă finanţarea nu a mai venit. Acum l-am depus pe PNDL2 şi ne-am bucurat când am aflat că a fost admis la finanţare de Ministerul Dezvoltării Regionale. Am început deja proiectul tehnic şi avem speranţa ca, în toamna acestui an, să demarăm efectiv lucrările. Semnarea acestui contract a reprezentat un moment istoric pentru comunitatea noastră”, a precizat primarul din Bicaz.

Acesta nu este singurul proiect care a fost admis la finanţare, reprezentanţii Primăriei au mai depus un proiect pe AFIR, în sumă de aproximativ 500.000 de euro (2.215.699,33 lei), unde s-a semnat deja contractul de finanţare. Cu aceşti bani, în satele Corni şi Ciuta, aparţinătoare comunei Bicaz, vor fi reabilitate cele două cămine culturale. Şi aici lucrările sunt preconizate să înceapă în decursul unei luni, potrivit informaţiilor oferite de reprezentanţii administraţiei locale. O altă reuşită a autorităţilor din Bicaz este câştigarea unui proiect depus pe GAL, respectiv achiziţia unui buldoexcavator în sumă de aproximativ 65.000 de euro, din care 46.000 de euro este finanţare nerambursabilă. Ca proiecte finalizate, putem aminti pietruirea şi asfaltarea DC 96, între Bicaz şi Ciuta, pe o distanţă de aproximativ 3,5 km, unde finanţarea pe PNDL1 a fost de 1,2 milioane de lei, iar lucrarea a fost deja finalizată şi achitată.

Gabriel Zetea: Am asistat cu emoţie la împlinirea unui vis al administraţiei locale

Prezent la şedinţa Consiliului Local Bicaz, în cadrul căreia a fost semnat şi acest contract extrem de important pentru comunitate, şeful administraţiei judeţene, Gabriel Zetea a remarcat emoţia şi bucuria celor prezenţi la acest moment deosebit pentru comunitatea din Bicaz. ”Am asistat (cu oarecare emoţie, mărturisesc), la împlinirea visului administraţiei locale: semnarea contractului de finanţare a aducţiunii de apă şi înfiinţarea sistemului de canalizare, în valoare totală de aproape 15 milioane de lei, contract atât de aşteptat şi de necesar în Bicaz. Finanţarea este asigurată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin PNDL2. Şi spun că am asistat cu emoţie, deoarece am ascultat declaraţiile consilierilor locali care, indiferent de culoarea lor politică, au arătat că îşi pierduseră speranţa că vreun Guvern îşi va îndrepta privirea şi spre Bicaz. PNDL2 a reprezentat ultima şansă pentru comunitatea locală de a accesa fonduri pentru acest tip de infrastructură edilitară, având în vedere că fondurile europene pot fi acordate doar localităţilor extrem de mari. Şi am ţinut să îl felicit pe primarul comunei Bicaz, Dorin Mitre, care nu şi-a pierdut speranţa şi a depus documentaţia necesară, încă de anul trecut, la Ministerul Dezvoltării, având toate avizele şi acordurile necesare”, a subliniat preşedintele CJ, Gabriel Zetea.

