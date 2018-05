Din oraşul Tg. Lăpuş vor pleca la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 14 troiţe

Joi, 24 mai 2018, am stat de vorbă cu sculptorul de „talie” naţională, Alexandru Perţa-Cuza din Tg. Lăpuş, cel care a deschis cu operele sale sculpturale – o portiţă spre lume. Domniei sale nu-i trebuie o prezentare selectivă. Este un sculp­tor în lemn cunoscut în judeţul nostru, în România şi peste hotare. Iată ce ne spune: „Prin sculptură, caut să răspund, în felul meu, unor necesităţi încă neîmplinite ale artelor locale. Simt că mă pot exprima într-un fel propriu în domeniul sculpturii, deci, într-un fel propriu care să mă distingă. Sînt încă capabil să realizez lucrări care ar putea completa un spaţiu spiritual pe care-l consider al meu. Iată, aici am: statuete, figuri şi figurine, icoane şi rame, fuse, mese şi scaune sculptate, portrete, basoreliefuri, pecetare, solniţe, cruci şi cruciuliţe etc., toate expuse în vitrine din lemn sculptat”. Mai adăugăm noi că, pentru Alexandru Perţa-Cuza, sculptura este o modalitate de a cunoaşte omul, este un drum către frumos, dar şi o dovadă de înalt patriotism. Pentru românii din afara graniţelor a dus troiţe în Basarabia, Transcarpatia, Uzin din Serbia, în Belgia, Franţa, Italia, iar în anul 1994 cu aprobarea Guvernului Ungariei a dus o troiţă în memoria celor 149 de ostaşi români martiri căzuţi în Budapesta. De 58 de ani, de cînd Alexandru Perţa – Cuza dăltuieşte în lemn, este şi a fost „profesor” de sculp­tură. A început instruirea cu familia sa, soţia Aurica, fiicele Adriana şi Cristina, dar mai consecvent Alex, nepotul său. În timp ce răspundea întrebărilor, lucra fără oprire, pentru că, ne spune el, „Astăzi, m-aţi găsit lucrînd intens, o fac zi-lumină, pentru că trebuie să finalizez 14 troiţe pe care le voi duce la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei simbolizînd „Calea Crucii”.