La iniţiativa primarului Cătălin Cherecheş, elevii vor fi recompensaţi cu premii substanţiale

• Elevii premianţi, răsplătiţi pentru eforturile lor

Administraţia Publică Locală a Municipiului Baia Mare investeşte în educaţie. Astfel, la iniţiativa primarului Cătălin Cherecheş, elevii performanţi care învaţă bine la toate disciplinele vor fi premiaţi. Potrivit noului concept lansat de către Cătălin Cherecheş, elevii harnici vor fi recompensaţi cu sume cuprinse între 500 şi 5.000 de lei, valoarea premiilor stabilindu-se în funcţie de sistemul de învăţământ frecventat de copii, clase primare, gimnaziale sau liceale.

Primarul Cătălin Cherecheş a făcut publică dorinţa de a-i recompensa pe elevii harnici la învăţătură în cadrul ultimei conferinţe de presă. Acesta a arătat că nu doar eforturile elevilor care primesc premii naţionale la olimpiade merită răsplătite, ci şi ale celor care învaţă bine la toate materiile. Astfel, recompensa primită din partea autorităţii locale vine ca o răsplată pentru efortul elevilor depus de-a lungul anului şcolar.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „De fiecare dată s-a premiat performanţa de către Consiliul Local sau Consiliul Judeţean , premii substanţiale pentru performanţele obţinute la olimpiadele naţionale sau internaţionale. Elevii trebuie să fie performanţi la toate materiile, la toate ştiinţele pe care le aprofundează şi observăm că elevi care obţin an de an premiul I, elevi care sunt şefi de promoţie sunt trataţi ca fiind într-o zonă a banalităţii. Nu este nimic banal să fii un elev normal, să înveţi la toate materiile şi să ai premiul I în fiecare an, să obţii la bacalaureat o medie foarte bună sau să fii şef de promoţie. Cred că trebuie să scoatem din acea zonă a banalităţii aceşti oameni, aceşti tineri care chiar înţeleg ce este învăţământul şi rolul pe care îl au ei şi datoria pe care o au , de a acumula ştiinţă. Nu înseamnă că trebuie desconsideraţi ceilalţi care fac performanţă, talentele trebuie încurajate, valorile şi geniile trebuie încurajate.

Vom majora bugetul unităţilor din învăţământ cu sume care să cuprindă premiile pentru astfel de elevi şi vom premia: elevii care au premiul I, elevii care sunt şefi de promoţie şi vom premia primii trei elevi din fiecare liceu, cu primele trei medii la bacalaureat.”

Primarul Cătălin Cherecheş a mai arătat că propunerea va fi adresată şi către Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Baia Mare, cu menţiunea ca valoarea sumelor să nu fie diminuată decât cele făcute publice, eventual cuantumul să fie majorat.

Premiile propuse pentru elevi sunt următoarele:

– clasa zero-clasa a IV-a, premiile vor fi de 500 lei pentru fiecare elev

– clasa V-clasa a VIII-a, premiile vor fi de 1.000 lei

– clasa IX-clasa a XII-a, premiile vor fi de 2.000 lei

– şeful de promoţie, premiu de 5.000 de lei

– cei trei elevi care vor lua cele mai mari medii la bacalaureat vor obţine fiecare o sumă de 5000 de lei.