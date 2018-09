Ajutoare sociale tăiate aproape în totalitate!

Administraţia locală din Coltău a tăiat aproa­pe toate ajutoarele sociale acordate în principal populaţiei de etnie romă. Asta deoarece beneficiarii refuză mun­ca în folosul comunităţii, deşi sunt în putere, iar legea îi obligă să lucreze pentru banii primiţi. Mai mult, cei care au venit la lucru au distrus uneltele cu care lucrau.

Primarul a încercat să se înţeleagă cu beneficiarii de ajutoare sociale, să găsească diferite scheme de lucru, însă fără succes. În consecinţă, i-a lăsat pe cei rău-voitori fără bani: „Luna trecută, am tăiat aproape toate ajutoarele sociale. Nu mai avem decât 39 de dosare în plată. Motivul este simplu: dacă nu-şi fac datoria conform legii, nu primesc bani! Am făcut pontaj individual la fiecare solicitant de ajutor social. Dacă vine şi lucrează 8 ore, are ajutor, dacă nu lucrează, nu mai are ajutor! Efectiv nu am mai vrut să semnez raportul şi am cerut să văd ce s-a făcut, că eu nu am văzut absolut nimic. Sigura mea rugăminte a fost ca în cartier să fie curăţenie. Nu este, am tăiat ajutoarele! Iniţial, am avut peste 170 de dosare, din care jumătate s-au tăiat anul trecut, iar luna trecută n-am mai semnat statul lunar de plată pentru ele. Am zis: pe ianuarie şi februarie am plătit 28.000 de lei, iar pe martie am avut 32.000! Atunci am întrebat ce s-a întâmplat de au crescut?! Şi atunci am zis jos cu toată treaba! Vine om la 24 de ani, în putere, să ceară ajutor?! Când îl întreb dacă poate trăi din ajutorul acesta social, îmi spune că da. Şi tot timpul sunt probleme că nu vin să facă muncă în folosul comunităţii pentru aceşti bani. Unii vin o jumătate de oră şi cred că aşa s-a rezolvat problema. Am încercat o serie de variante: am zis hai, măi, să ne înţelegem cât faci pentru asta. Nu s-a făcut nici aşa. La ora 9 dimineaţă, unul nu mai vezi. Dacă e ceva de defrişat spun: domn primar eu nu pot veni”, ne-a declarat Lajos Csendes, primarul din Coltău.

Au distrus uneltele cu care lucrau!

Cei care au venit totuşi să facă muncă în folosul comunităţii au distrus uneltele de lucru: „Am cumpărat scule: 10 coase, târnăcoape, securi, toate ni le-au spart. Securea au rupt-o în două! Aşa ceva eu nu am mai văzut! Deci m-am hotărât că nu mai dau ajutor nimănui dacă nu lucrează! Excepţie fac doar cei care într-adevăr sunt bolnavi, sau bătrâni şi nu mai pot lucra. Dar nici asta nu este o soluţie. Va fi tot pe ajutor cât trăieşte acest om? Toată ziua vin să mă întrebe de ce nu mai primesc ajutor, dar degeaba o fac. Le dau pontajul în mână şi acolo se vede ce nu au făcut. Am încercat şi să-i împart şi am spus că din data de 1 a lunii şi până în zece vine prima parte, apoi până în 20 a lunii vin altă parte, iar la final ultimii. Nici aşa nu m-am putut înţelege cu ei. Atunci le-am spus: domnilor, eu nu mă mai rog de nimeni! Dacă nu înţelegeţi că pentru banii pe care îi luaţi trebuie să faceţi ceva, atunci gata! Ei cer ajutoare, alocaţii complementare, alocaţii suplimentare, dar până când?! Eu nu mai merg să mă rog de ei. Cine vine primeşte ajutor, cine nu, rămâne fără. Eu i-am lăsat luna asta liberi, să văd care vine. Am pregătit la fiecare o pagină A4, de la 1 a lunii şi până la final, în care scriem exact cât vine, dar nu mai discutăm cu o jumătate de oră, ci opt ore, cât spune legea. Şi vreau să se vadă în urma lor, că au făcut ceva! Pentru ce plătim noi banii aceştia? Sunt oameni tineri majoritatea, avem şcoli de ucenicie, la lucru. Nu mai avem ce discuta!”, a mai explicat primarul. Unul dintre foştii beneficiari de ajutor social ne-a spus: „Apoi domn primar mi-a tăiat banii că a spus că nu merg să lucrez. Eu am 28 de ani, dar vă jur că sunt bolnav, nu pot munci. Nu e corect să mă lase fără bani…”. Anul trecut, existau 187 de dosare. Doar luna trecută s-au suspendat 61. În prezent, au rămas în plată numai 39 de dosare.