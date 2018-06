Încăpăţînarea politică

Curtea Constituţională a României este contestată de opoziţie şi mii de cetăţeni protestează în stradă (la Bucureşti, Timişoara, Sibiu) şi strigă lozinci insultătoare împotriva CCR şi a partidelor de la guvernare. Orice cetăţean, inclusiv preşedintele ţării, are obligaţia să respecte Constituţia şi legile votate de Parlament, organul reprezentativ suprem al poporului. Iar peste toate şi toţi, se află CCR, instanţa abilitată să soluţioneze conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice – în acest caz, între Guvern şi Preşedinţie. Cei 9 judecători cu mare experienţă sînt numiţi pe 9 ani de Preşedinţie, Senat şi Camera Deputaţilor, cîte 3, ceea ce le asigură o independenţă reală, însă contestabilă politic. Pînă la modificarea Constituţiei (în sensul de alegere a judecătorilor fără implicarea politicului), haideţi să respectăm legea, iar deciziile „general obligatorii” ale CCR să fie aplicate de toţi, inclusiv de politicieni şi de preşedinte!

Problema a fost creată în primăvară de ministrul justiţiei, Tudorel Toader a propus expres demiterea şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie, însă preşedintele ţării a refuzat pe motive de oportunitate să semneze decretul de înlăturare din funcţie a Laurei Codruţa Koveşi. La cererea primului ministru, Curtea Constituţională a recunoscut că procurorii se află, prin Legea 303/2004, sub autoritatea ministrului justiţiei, prin urmare acesta este îndreptăţit să o demită pe şefa DNA, iar preşedintele verifică regularitatea, cum prevede legea.

Furia împotriva CCR atinge cote alarmante, politicienii şi simpatizanţii lor, adunaţi în piaţă, fac comentarii de spectacol politic, paralele cu raţiunile judiciare, scopul fiind discreditarea adversarului. Acest incident constituţional a înconjurat lumea, presa internaţională fiind interesată de harţa dintre puterea judecătorească şi puterea legislativă. Curtea Constituţională a decis cu 6-3 că există un conflict instituţional, dînd dreptate Guvernului. Oare cei 9 judecători au luat o decizie în afara legii? Oare s-au lăsat influenţaţi politic? Ne îndoim că profesioniştii de elită ai dreptului îşi calcă pe onoare!

De vreme ce în Constituţie scrie negru pe alb că procurorii sînt „sub autoritatea ministrului justiţiei”, nu au avut cum să-i plaseze sub a preşedintelui ţării. Klaus Iohannis şi opoziţia folosesc prilejul pentru a provoca puterea şi a o decredibiliza în ochii alegătorilor, căci în 2019 urmează două rînduri de alegeri. Însă este discreditată şi instituţia menită să menţină echilibrul constituţional în stat, spectacolul judiciar fiind calomnios. Să nu cădem pradă comentariilor partinice, Constituţia din 2003 a investit CCR cu aceste puteri extraordinare tocmai pentru a nu bloca funcţionarea puterilor din stat. În acest caz, „greva” prezidenţială de care şeful statului poate abuza va fi imposibilă.

Dar care ar fi soluţiile de rezolvare a conflictului dintre preşedinte şi lege? Credem că nu e bine să batjocorim CCR, o instituţie fundamentală a statului nostru. Multe decizii ale Curţii n-au fost luate în considerare, fiind criticate cînd de unii, cînd de alţii…, însă ce se întîmplă azi este un atac direct la adresa CCR, înainte de-a afla motivarea. Este aşadar un joc politic pe motivul suspect al luptei anticorupţie, ca să nu mai vorbim despre abuzurile procurorilor şi de protocoalele secrete care au decredibilizat justiţia, pînă i-au convins pe judecători că e nevoie de un control democratic al puterii oarbe ce hărţuieşte oameni nevinovaţi.

Ridicăm şi problema independenţei procurorilor, pusă sub semnul întrebării, aceştia aflîndu-se sub autoritatea administrativă a ministrului justiţiei, nu sub cea penală. Dacă recunoaştem că implicarea politicului în justiţie este dăunătoare, partidele şi preşedintele ar trebui să ia măsuri de siguranţă în acest sens, nicidecum să conteste violent şi să ocolească deciziile Curţii Constituţionale!