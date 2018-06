16 milioane lei pentru canalizare în satele Berbeşti şi Fereşti

Comuna Giuleşti, din care fac parte satele Berbeşti şi Fereşti, are din anul 2016 un primar destoinic, Laurenţiu Batin, deţinător a două doctorate, în filosofie politică şi în istorie. De când este primul ales al comunei, Giuleştiul a făcut paşi importanţi spre dezvoltare. Administraţia locală a depus în doi ani mai multe proiecte pentru a primi fonduri şi a obţinut o finanţare extrem de importantă pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a doua, acordată de Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. În vizorul primarului se află finalizarea aducţiunilor de apă pe partea Berbeşti-Fereşti, un proiect întins pe 28 km, început de mai bine de 10 ani, dar şi reţeaua publică de apă potabilă, separată, din centrul de comună. Prin contractul de finanţare semnat zilele trecute de preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, în cadrul şedinţei de Consiliu Local, comuna Giuleşti primeşte o finanţare de 16.271.988,22 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Canalizarea apelor menajere în localităţile Berbeşti şi Fereşti, comuna Giuleşti, judeţul Maramureş”. Valoarea totală a investiţiei este de 17.038.694,47 lei. Dr. Laurenţiu Batin a început mandatul cu dreptul, astfel că în 2017 a reuşit să semneze un contract de 3,1 milioane de euro, pe fonduri europene, pentru proiectul de aducţiune de apă şi canal în Giuleşti.

„În curând, vom finaliza proiectul şi îl vom scoate la licitaţie, lucrările urmând să fie executate până în anul 2020. Mai avem şi alte proiecte evaluate pe Fonduri Europene, vorbim despre căminele culturale din Berbeşti şi Giuleşti. Pe GAL, am depus un proiect pentru construirea unui teren de fotbal cu nocturnă, iar contractul urmează să fie semnat în cel mai scurt timp. Pe POR, am depus un proiect pentru o grădiniţă în satul Berbeşti şi deja am fost anunţaţi că vor veni la evaluare în perioada următoare. Tot în Berbeşti, consolidăm şcoala, pentru ca elevii noştri să aibă condiţii de studiu. Încercăm să obţinem finanţări şi pe drumurile comunale, vom avea un pod finanţat peste râul Mara, care leagă DN18 de satul Mănăstirea, deci în comuna Giuleşti se lucrează intens”, a arătat primarul Laurenţiu Batin.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, şi vicepreşedintele Ioan Doru Dăncuş au fost prezenţi în Giuleşti la semnarea contractului de finanţare acordat de MDRAPFE pe PNDL2 şi au felicitat administraţia locală pentru seriozitate şi profesionalism. Gabriel Zetea a spus: „M-am bucurat să fiu alături de aleşii comunităţii într-un moment atât de important pentru Giuleşti, semnarea unui contract de finanţare de aproximativ 3,5 milioane de euro, prin care se va realiza canalizarea apelor menajere în localităţile Berbeşti şi Fereşti. I-am asigurat pe aleşii locali de întregul meu suport şi le-am spus că uşa biroului meu este mereu deschisă pentru susţinerea proiectelor realizate în interesul oamenilor”. (A.B.M.)