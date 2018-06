Construcţia unei capele, blocată la Remetea Chioarului

Autorităţile locale din comuna Remetea Chioarului au de o vreme în plan să construiască o capelă, deoarece nu există nici una, dar intenţia este dată peste cap de mai mulţi factori, primul fiind lipsa unui teren potrivit pentru o asemenea construcţie. De fapt, comuna nu mai are teren disponibil. În consecinţă, se caută soluţii pentru a rezolva această problemă spinoasă, în condiţiile în care alte comune au deja mai multe capele, câte una în fiecare sat. Dacă în centrul de comună situaţia pare deocamdată fără ieşire, în alte sate aparţinătoare parohiile speră să înceapă lucrările la capele în cel mai scurt timp.

Călin Petrică, primarul din Remetea Chioarului, ne-a explicat: „Ne-am dorit foarte mult să construim o capelă în comună, alocasem şi bani pentru acest obiectiv, dar situaţia terenului unde vrem să construim nu e finalizată şi durează foarte mult procedura pentru a obţine titlul de proprietate. Sperăm ca totuşi în acest an să reuşim să începem investiţia. Am găsit un amplasament, însă cei de la la Ministerul Culturii nu ne-au dat voie acolo. Fiindcă nu avem teren unde să construim, am decis să o facem lângă monumentul istoric din Remetea Chioarului. Fiind foarte aproape de monument, suntem restricţionaţi de Ministerul Culturii. În caz contrar, lucrările ar fi început. La Berchezoaia, se intenţionează, în acest an, din fondurile parohiei, cu sprijinul nostru, demararea construcţiei unei capele. Şi la Berchez, la fel. Dar şi aici intervine o altă problemă: ca administraţie de stat, nu putem finanţa parohiile. Noi am prefera ca terenul pe care se construieşte să fie al nostru, ca să putem face noi investiţia. Dar teren nu avem. Mai există varianta să cumpărăm teren pentru capelă, dar acesta trebuie să fie într-o zonă centrală, aproape de cimitir, potrivită pentru o asemenea investiţie. Este o problemă ce trebuie rezolvată cât de repede, aşa că nu ne vom lăsa până nu vom reuşi să îi dăm de capăt! Au căutat soluţii şi au rezolvat problema, în colaborare cu parohia sau cu ajutorul comunităţii. Şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o asemenea construcţie sunt destul de greu de respectat, însă legea primează”.

Localnicii simt lipsa unei capele: „Nu e normal să n-ai o capelă în sat, unde să duci omul după ce a decedat. Este un lucru la ordinea zilei, ţine de civilizaţie, exact cum nu e normal să nu ai apă curentă sau canalizare. Sunt lucruri ce-ar trebui să existe peste tot în secolul XXI”, este de părere localnicul Nelu Sima.

„Trebuie construită o capelă în fiecare sat, că doar trăim în civilizaţie. Acum ştiu că sunt probleme cu terenul, cu amplasarea unei capele, dar ele trebuie rezolvate cât mai curând”, spune şi doamna Mariana.

Robert PAPP