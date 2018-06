Nobil în virtute şi arme

Îl întreb pe Horaţiu ce distanţă este între Wilmington şi Staunton, din statul Virginia. Îmi răspunde: 180 de kilometri. Acolo zac osemintele unui erou american cu rădăcini româneşti, mai precis, din Maramureş. Este vorba despre căpitanul Nicolae Dunca de Şieu. Horaţiu îmi confirmă că a auzit de destinul lui. Eu nu am ştiut aproape nimic pînă ce i s-a făcut bust la Vişeu de Sus.

Pe coasta de est, lângă evenimentele de acum aproape un veac şi jumătate, m-a cuprins energia unei curiozităţi sporite. Mai ales că sunt preocupat de venirea românilor în America. Aşa am aflat că şi noi, românii, am avut reprezentanţi la închegarea americană. În prima fază, au venit transilvănenii, mânaţi de sărăcie şi de abuzurile administraţiei.

Dar cine a fost Nicolae Dunca de Şieu? Sigur, are origini maramureşene, făcând parte dintr-o familie de mici nobili de pe Valea Izei. A fost ofiţer în armata română, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Din motive necunoscute, unii spun că a fost trimis de Cuza, pleacă în Italia şi se înrolează în armata revoluţionarului Garibaldi. Românul Dunca s-a remarcat în bătăliile duse pentru constituirea statului modern italian. Având merite deosebite, este numit căpitan de cavalerie. În 1861, părăseşte Italia, alegând Statele Unite. Ca emigrant, se înrolează în armata unionistă a nordului american. Izbucneşte celebrul război civil: statele nordice împotriva celor din sud. Dovedindu-şi calităţile militare, dând dovadă de curaj, Nicolae Dunca ajunge repede comandant, la comanda Regimentului 8 din New York.

Generalul nordist John Fremont îl numeşte ofiţer în Statul Major. Nicolae Dunca de Şieu moare în bătălia de la Cross Keis. Avea 25 de ani şi o carieră militară strălucită. A fost înmormântat în Cimitirul Naţional al Eroilor, din Staunton, Virginia. Generalul Fremont scria că Nicolae Dunca de Şieu a fost unul dintre cei mai capabili ofiţeri de sub comanda sa. Preluînd un articol din ziarul american „Evening Post”, din 9 iunie 1862, publicaţia de mare impact în rândul românilor ardeleni -” Gazeta Transilvaniei” – schiţa un scurt portret al românului Dunca. Totodată, ziarul american menţionează şi opinia generalului Fremont.

Căpitanul Nicolae Dunca, fiind cu regimentul în reorganizare, are răgaz să trimită corespondenţe de război pentru ziarul „Românul”. Într-un articol relatează bătălia de la Pittsburg. „Pierderea de ambele părţi a fost mare – unioniştii au pierdut 8000 de oameni şi câteva tunuri, secesioniştii pierdură şi mai multe”. Scrie şi de pe câmpul de luptă de lângă Petersburg – Virginia, de unde relatează: „Trupele unioniste merg în toate locurile victorioase. Orleans s-a luat. Luarea acestui oraş e prea importantă şi de aceea voi descrie puţin poziţia strategică…”

Căpitanul, devenit reporter de front, dă detalii, descrie acţiuni ale inamicului, dar şi atacurile unioniştilor. Primise o educaţie liberală şi „fiind îmbuibat din cea mai june etate cu ideile de libertate şi independenţă, merse pe aceste căi”. Cred că era şi un romantic al acelor vremuri. Că făcea parte dintr-o familie înstărită, nobilă, rezultă şi din faptul că în timp ce el lupta în America, mama şi sora eroului s-au stabilit la Paris. Aici, domnişoara Dunca, sub numele de Camilla d’Albu, scrie nuvele şi romane pline de morală şi din a cărei pană ieşind şi povestirea „Scene din România”, publicată în „Concordia”, în traducere, scrie „Gazeta de Transilvania” (25 august 1862), despre sora lui Nicolae Dunca.

Eroul nostru este numit „martor al libertăţii omeneşti, nobil în virtute şi arme, cum e toată familia Dunceştilor din Şieu”. Lângă stela funerară a căpitanului din Maramureş stă şi un steag tricolor. Sigheteanul Tudor Dunca, fost ambasador al României în Germania, a organizat un serviciu memorial în cinstea eroului, la Biserica „Învierea Domnului” din Hayward, California, precum şi un simpozion, avându-l invitat pe prof. dr. Mircea Raţiu.

Şi aşa, cred, cinstim Centenarul Marii Uniri. Că ne aducem aminte de cei nobili în virtute şi arme.