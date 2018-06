15 milioane lei pentru Coroieni

Suma de 15 milioane lei a fost alocată comunei Coroieni de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru realizarea proiectelor depuse prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Primarul Gavril Ropan şi preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, au participat la şedinţa Consiliului local, pentru semnarea contractelor de finanţare.

Cea mai mare sumă, respectiv 12.750.000 lei, este pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Alimentare cu apă şi reţea de canalizare cu staţie de epurare în localitatea Vălenii Lăpuşului”, valoarea totală fiind de 13.402.921,51 lei. O altă realizare va fi construirea unui centru medical în comuna Coroieni, investiţie pentru realizarea căreia au fost alocaţi 1.164.000 de lei, cu o valoare totală de 1.378.427 lei.

O a treia finanţare, de 970.900 lei, a fost aprobată în vederea extinderii şi reabilitării Şcolii primare Ponorâta, unde valoarea totală a investiţiei este de 1.076.437 de lei.

Gavril Ropan a spus:: ”PNDL este un program foarte important pentru comunităţile noastre, iar în Coroieni am obţinut finanţări şi pe PNDL1, lucrările fiind deja executate. Astfel, am beneficiat de 5,6 milioane de lei pentru alimentare cu apă în satele Coroieni, Drăghia şi Baba. O altă alocare importantă, primită de la MDRAP, pe PNDL1, a fost pentru reabilitarea DC 55, între Coroieni şi Vima Mică, finanţarea fiind de 6,1 milioane lei, lucrare finalizată în 2016. Alte proiecte finalizate: reabilitarea căminului de bătrâni din Coroieni, a căminelor culturale din Drăghia şi Baba şi asfaltarea a 2 km de drum în Coroieni, spre Mănăstirea Sf. Ilie, cu o finanţare de 2,5 milioane euro de la AFIR. Tot la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) am depus un proiect de 1 milion euro, pe Măsura 7.2, pentru asfaltarea drumurilor din comună, iar documentaţia a fost declarată eligibilă. În ceea ce priveşte PNDL2, avem proiecte în aşteptare, cel mai important fiind canalizarea în Coroieni, Drăghia şi Baba. La semnarea contractelor pe PNDL2, am dorit să fie prezent şi preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Valer Zetea, pentru a putea să-i mulţumim pentru sprijin şi implicare, dar şi pentru colaborarea exemplară pe care am avut-o în toţi aceşti ani. De 14 ani de când sunt primar, în şedinţele de Consiliu Local am făcut doar administraţie şi acelaşi lucru este valabil pentru toţi colegii mei”.

Gabriel Zetea a răspuns: „Mă bucur că şi aici, în Coroieni, haina politică este dezbrăcată înaintea şedinţelor de Consiliu local, iar culoarea partidului nu mai contează. Şi acesta este, cred, secretul realizărilor pe care comuna Coroieni le are”. (A.B.M.)