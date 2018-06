Colocviile Internaţionale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt”

În anul Centenarului Marii Uniri, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare a organizat a treia ediţie a colocviilor internaţionale interdisciplinare. Anul acesta, manifestarea i-a fost dedicată lui Nicolae Steinhardt. În motivaţia iniţiatoarei acestui eveniment, prof. dr. Daniela Sitar-Tăut se precizează că „numele monahului Nicolae a devenit o emblemă pentru memorialistica detenţiei, Mănăstirea Rohia transformându-se în timp într-un centru al spiritualităţii, al suferinţei convertite în credinţă. Este motivul pentru care am încercat să ataşăm activităţii noastre amprenta identitară a lui Nicolae Steinhardt”.

Colocviile au fost structurate pe mai multe secţiuni, una alocată Memorialisticii închisorilor. A doua a adus în centrul atenţiei „fenomenologia torturii, victimele şi torţionarii. Cea de-a treia secţiune a fost destinată elevilor şi a constat într-o sesiune de referate, „Nicolae Steinhardt. Mărturii despre trecut…concurs de creaţie (poezie şi proză)”. Secţiunea finală s-a intitulat „Memorialistica Marii Uniri” şi a fost dedicată atât profesorilor, cât şi elevilor.

În debutul evenimentului, prof.univ.dr. George Achim a adus în discuţie câteva aspecte legate de perioada comunistă, de ceea ce au însemnat închisorile comuniste şi modul în care încercau să supravieţuiască cei închişi. „Este un eveniment care aduce în atenţie în peisajul nostru destul de tulburat câteva noţiuni foarte neglijate şi terifilizate în ultima perioadă. Vorbim despre deţinuţii politici, despre memoria închisorilor comuniste. Vorbim despre neam, patrie, credinţă, despre toate aceste valori pe care «apostolii corectitudinii» încearcă să le elimine din limbajul nostru”, a afirmat prof.univ.dr. George Achim.

Acesta a continuat să amintească despre literatura comunistă, despre faptul că după 1989 au apărut mii de titluri care vorbesc despre memorialistica închisorilor comuniste. În plus, au ieşit la iveală poezii scrise de cei care au trecut prin teroarea acelor vremuri. Sunt versuri cu ajutorul cărora, victimele comunismului încercau să supravieţuiască într-o lume plină de ură, de nedreptate şi de agresiune fizică şi psihică. „Alături de rugăciune, poezia se constituie într-un catehism al închisorilor carcerale şi ca mod de supravieţuire. Poezia îl ajuta pe deţinut să nu-şi piardă identitatea. Cu toată mizeria fizică din închisoare, spiritul rămânea liber. «Iadul în jur şi raiul în inimă», era o formulă mistică folosită în închisoare”, a punctat prof.univ.dr. George Achim. El a mai arătat că ideologia comunistă a fost una de anihilare a elitei politice, culturale şi religioase. Sute de oameni au fost închişi, agresiunea ideologiei comuniste fiind „de o brutalitate nemaipomenită”. Pentru cei care şi-au pus măcar o dată întrebarea ce ar fi făcut în condiţii similare, cadrul universitar a concluzionat: „Niciunul din noi nu avem această experienţă. Nu ştim cum am fi reacţionat. Se poate supravieţui, deoarece spiritul ajutat de credinţă, rugăciune, artă poate învinge absurdul”. În cadrul colocviilor s-a amintit şi de faptul că în 7 iunie, cu o zi înainte de acest eveniment a luat drumul Veşniciei, preotul Mina Dobzeu, cel care l-a încreştinat pe monahul Nicolae de la Rohia, azi cunoscut sub numele de Nicolae Steinhardt. În cadrul colocviilor s-au acordat şi diplome de excelenţă din partea colegiului prof dr. Daniela Sitar-Tăut şi prof. dr. Alina Maria Dorle. În cadrul sesiunii de referate au fost implicaţi peste 300 de elevi. La final s-au acordat şi premii pentru cele mai bune creaţii.