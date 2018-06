Duminică, primul duel dintre Bradul şi CS Minaur

Bradul Vişeu de Sus şi Minaur Baia Mare îşi dispută în acest sezon titlul de campioană a Maramureşului. Prima confruntare are loc duminică, de la ora 18.00, în turul de Play Off din Liga a patra. Partida va avea loc pe terenul campioanei din Nord.

Bradul Vişeu de Sus este campioana Nordului, terminînd turul şi returul sezonului 2017/2018 fără înfrîngere: 17 victorii şi trei egaluri. 90 de goluri au înscris cei de la Bradul, 11 au primit.

Pe propriul teren, duminică, 10 iunie, de la ora 18.00, echipa din Vişeu de Sus va primi replica echipei Minaur Baia Mare – campioana Sudului – în turul Play Off-ului Ligii a patra în Maramureş. Băimărenii au avut un parcurs de 18 victorii, un egal şi o înfrîngere în turul şi returul seriei Sud. Jucătorii Minaurului au înscris 106 goluri, primind 10.

Confruntarea de duminică va fi condusă de Răzvan Necrici, asistat de Gheorghe Tarba şi Daniel Lar. Arbitru de rezervă va fi Mihai Paşca. Observator din partea AJFMM a fost delegat Ioan Hotico.

Returul Play Off-ului Ligii a patra este programat pentru sîmbătă, 16 iunie, de la ora 18.00. Meciul se va disputa pe Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare.

Cea mai bună echipă dintre Bradul şi Minaur în urma celor două tururi de Play Off devine campioana Maramureşului în sezonul 2017/2018 şi va merge la barajul de promovare pentru Liga a treia, acolo unde va întîlni campioana Bihorului, CSC Sânmartin.