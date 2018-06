„Oricine ar fi bine să aibă o ie, face parte din ADN-ul cultural”

Ie de Maramu’ este un inedit proiect prin intermediul căruia se promovează, în mediul online, cămaşa caracteristică portului tradiţional din judeţul nostru. În spatele acestui concept se află Mădălina Tămaş, o tânără de 22 ani din Cerneşti, studentă în Bucureşti, a cărei echipă de lucru – formată din mamă şi bunică – coase şi brodează pânza, croind-o astfel încât să dea viaţă frumoaselor ii. Comenzile vin, în special, din capitala ţării, dar interesaţi de aceste minunăţii s-au arătat şi românii de peste hotare.

Peste 1.000 de aprecieri

Reporter: Când şi cum a început acest proiect, Ie de Maramu’?

Mădălina TĂMAŞ: Proiectul a început, de fapt, printr-o postare pe profilul meu de Facebook prin care anunţam că buni (bunica ei, n.r.) ar lucra cu drag ii tradiţionale, doar să aibă pentru cine. Asta a venit după ce bunica insista să mă întrebe dacă „domnii aceia de la Bucureşti nu şi-ar dori nişte cămeşi şi ii lucrate de mână” că ea tare şi-ar dori să mai facă câteva. Impactul postării a fost unul destul de mare, astfel că imediat au venit vreo 3-4 comenzi. La finalul acestor comenzi, am povestit cu bunica şi am văzut că e tare încântată, aşa că am dat drumul paginii Ie de Maramu’. S-a dovedit un real succes pentru că, în mai puţin de jumătate de an, pagina a adunat peste 1.000 de aprecieri.

R.: Deci, bunica realizează frumoasele cămăşi. Câţi ani are, unde locuieşte?

M.T.: Bunica este, într-adevăr, cea care înfrumuseţează pânza, care dă viaţă iei, dar lucrează împreună cu mami care creează tiparul şi croieşte ia, în funcţie de cerinţele clientului. Buni are 74 de ani, dar, după cum tocmai ea zice, nu se lasă la cei mai tineri. Locuieşte în Cerneşti, la vreo 30 de kilometri de Baia Mare şi tot acolo meşteşugăreşte la toate cele. Acum că vine vara, de abia aştept să mă întorc şi eu acolo, poate chiar reuşesc să fur puţin din tehnică.

„Încurajăm oamenii (…) să scoată ia în lume”

R.: Cât durează realizarea unei ii? Din ce material e confecţionată?

M.T.: Realizarea unei ii durează între două săptămâni şi o lună, depinzând de modelul ales şi de complexitatea lui. Pânza folosită e pânză de casă pentru că ne dorim (ca iile, n.r.) să fie cât mai autentice cu putinţă. Iile lucrate până acum sunt specifice Codrului şi Chioarului, aşadar acestor două subzone ale Maramureşului. Ne-am dori ca modelele pe care le facem să se încadreze, totuşi, în specificul maramureşean, pentru că asta ne reprezintă şi la creşterea acestui concept vrem să participăm. Drept inspiraţie încercăm să folosim modele mai vechi, de la alte femei de prin apropiere şi să le dăm totuşi o notă de noutate, pentru că promovăm ia ca fiind potrivită oricărei ţinute. Încurajăm oamenii să îndrăznească să scoată ia în lume! Avem modele pentru toată familia, cum ne place nouă să spunem, de la mic la mare, aşadar. Spre exemplu, cel mai tânăr purtător de ie are doar câteva luni. Credem că oricine ar fi bine să aibă o ie, face parte din ADN-ul cultural şi-i important să nu o lăsăm să dispară.

Papioane, feţe de pernă şi de masă

R.: Care sunt preţurile? De unde sunt clienţii?

M.T.: Preţurile iilor variază de la 350 lei înspre 600 de lei, în funcţie de model şi complexitatea lui, dar există şi diverse pachete promoţionale, despre care se poate afla mai multe pe pagină. După cum buni preconiza, cei mai mulţi cumpărători sunt din Bucureşti, ei fiind cei care îşi doresc foarte mult să revină la ce-i autentic. Dar, iile noastre au ajuns şi în străinătate, însă tot prin intermediul românilor care îşi duc viaţa acolo. Aşa am trimis în Danemarca şi Franţa.

R.: Care e modelul care are cel mai mare succes?

M.T.: Cel mai apreciat model este clasica ie cu flori, care te scoate din anonimat. Pentru bărbaţi – cămeşa cu ciur, oferind eleganţă ţinutei. Doritorii au şi posibilitatea de a-şi crea propriul model, iar noi îl urmăm îndeaproape.

R.: Aveţi spre vânzare şi papioane. Tot bunica le face?

M.T.: Aşa este, aceste lucruşoare au apărut la cererea oamenilor. Mai întâi de toate, au fost feţele de pernă tradiţionale, apoi feţele de masă şi am ajuns chiar la papioane. Mai avem câteva idei la care lucrăm, aşa că vom continua să variem. Până atunci, dacă sunt întrebări sau dacă vreţi să vă pregătim ceva, ne găsiţi pe pagina Ie de Maramu’.