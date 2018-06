După lungi ani de aşteptare, Stadionul Municipal „Viorel Mateianu” intră în reabilitare

Fotbalul băimărean redevine prioritate pentru primarul Cătălin Cherecheş

Mult aşteptatul moment pentru iubitorii fotbalului băimărean a sosit. Stadionul Municipal „Viorel Mateianu” şi terenul doi de antrenament intră în reabilitare. Decizia a fost luată de către aleşii băimăreni la ultima şedinţă de Consiliu Local, în cadrul proiectelor iniţiate de către primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş. Ştrandul Municipal este într-o fază finală de proiectare şi va deveni, după aproape 20 de ani de aşteptare, o zonă de agrement la cele mai înalte standarde aşa cum îşi doresc şi băimărenii.

Stadionul Municipal „Viorel Mateianu”, cel care aduce aminte de istoria glorioasă a echipei Minerul Baia Mare, de momentele de luptă din meciul cu Real Madrid din 1982 va fi reabilitat. Acest lucru va fi posibil după o aşteptare de trei ani, perioadă în care Administraţia Locală a Municipiului Baia Mare s-a luptat cu birocraţia. Investiţia care se ridică la suma de cinci milioane de euro va transforma stadionul într-o bază sportivă modernă, cu tribune funcţionale şi condiţii europene atât pentru suporteri, cât şi pentru sportivi.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „După o analiză atentă a sporturilor iubite de către băimăreni şi după ce am reuşit să reconstruim ceea ce a fost distrus într-un an de către „statul paralel”, respectiv Clubul Minaur cu cele două echipe de handbal, feminin şi masculin, cu care evoluăm din nou în Liga Naţională şi tindem spre vârful piramidei şi revenirea în Cupele Europene, am concluzionat faptul că totuşi fotbalul este sportul care atrage cel mai mare public, dar şi cel mai mare număr de copii. După discuţiile pe care le-am avut cu Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal am gândit un program de dezvoltare a bazei materiale în paralel cu consolidarea şi accelerarea parcursului pe care îl are echipa Minerul Baia Mare, dorindu-ne în acest an promovarea în Liga a III-a, anul viitor în Liga a II-a şi undeva în intervalul 2020-2021 promovarea în Liga Naţională. Un alt palier este cel al fotbalului feminin care ia amploare în Europa şi unde ne dorim să activăm mai serios şi pentru a realiza acest lucru vom susţine o serie de discuţii cu reprezentanţii cluburilor din municipiu.

Consolidarea bazei materiale înseamnă reabilitarea Stadionului Municipal «Viorel Mateianu» unde ieri am luat ultima hotărâre de Consiliu Local, după o aşteptare de mai bine de trei ani pentru a putea introduce în domeniul public terenul aferent stadionului, fiindu-ne până acum blocată investiţia de către o birocraţie guvernamentală. Împreună cu reprezentanţii Companiei Naţionale de Investiţii se va relansa acest proiect încă din cursul acestui an, urmând ca 2020 să ne găsească cu un stadion modern, cu toate dotările pentru suporteri, dar şi condiţii de pregătire sportivă şi competiţională.”

Teren sintetic de dimensiuni mari în parteneriat cu FRF şi Răzvan Burleanu

Tot în acest sens, în ideea de a dezvolta fotbalul băimărean şi de a oferi condiţii la standarde europene iubitorilor acestui sport, dar şi practicanţilor acestuia, aleşii locali au aprobat protocolul dintre Federaţia Română de Fotbal şi Municipiul Baia Mare în vederea reabilitării terenului II de antrenament. În urma investiţiei desfăşurată pe suprafaţa situată în imediata apropiere a Stadionului Municipal „Viorel Mateianu” suprafaţa de joc va fi transformată într-una modernă, cu gazon sintetic, toalete şi tribune de mici dimensiuni.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Am încredere în partenerii cu care am demarat aceste proiecte la nivel administrativ şi, în curând, vom lansa spre informarea băimărenilor strategia pe termen lung în domeniul sportului, cu previziuni ale performanţelor sportive şi ale dezvoltării infrastructurii sportive până în anul 2030.”

Ştrandul Municipal – zonă de agrement la standardele dorite de băimăreni

În zona Câmpului Tineretului, Ştrandul Municipal este într-o fază finală de proiectare şi va deveni, după aproape 20 de ani de aşteptare, o zonă de agrement la cele mai înalte standarde, municipalitatea dorindu-şi să înceapă lucrările de construire în acest an, imediat după finalizarea procedurilor de licitaţie, astfel încât în anul 2019 să poată face funcţională zona outdoor pentru perioada de vară, iar în 2020 să fie inaugurat pavilionul pentru nataţie şi agrement acvatic.