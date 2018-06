Martorii lui Dragnea

Circul politicienilor atinge cote tot mai mari, angrenând în lupta lor sute de mii de români, din toate judeţele ţării. La ce era necesară o demonstraţie de forţă printr-un miting organizat de guvernanţi? Nu e greu de răspuns, având în vedere că un singur om e în spatele acestei iniţiative. Orgoliul de preşedinte al PSD era rănit după atâtea huiduieli cu care a fost întâmpinat în multe întâlniri de lucru. Trebuia să audă cu urechile lui că încă mai este iubit şi să vadă cu ochii lui mesajele de încurajare ale maselor. Indiferent că-s făcute la comandă, în schimbul unei călătorii gratuite şi al altor facilităţi mai puţin publice.

S-a pus problema mesajului sub care să adune atâta amar de oameni. La început s-a vehiculat să fie un sprijin pentru primul ministru şi al guvernului ales de Liviu Dragnea şi atât de controversat în mass-media. S-a renunţat la asta, în favoarea blamării aşa-zisului „stat paralel”, patentat de acelaşi lider cu probleme penale. Se va striga „Vrem prosperitate, nu securitate!”, după modelul mai vechi: „Noi muncim, nu gândim!”. Cu alte cuvinte, miile de oameni în uniforme obligatorii trebuie să recunoască pe şleau că renunţă la libertate şi mândrie în schimbul câtorva sute de lei sau al unui venit garantat din sânul bugetului atât de secătuit. Pentru că Securitatea în alianţă cu Justiţia i-a cam stricat ploile baronului teleormănean şi acum el trebuie să umble pe la tribunal, ca orice om de rând. Numai că libertatea naţională fără securitate e greu de închipuit, iar oameni ca el sunt în stare să submineze economia naţională, să pună ţara pe butuci şi apoi să o vândă cu un leu.

Nici mândrie nu mai avem dacă acceptăm să fim adunaţi ca o turmă în sprijinul unor corupţi ce vor să scape prin orice mijloace de pedeapsa meritată şi să ne pună pe toţi cu botul pe labe. Asta ne reaminteşte ultima adunare ordonată de Ceauşescu în Bucureşti, care s-a întors împotriva lui. Oare mai există un astfel de curaj în sufletul românilor sau ne-am prostit şi mai rău? Oare mai avem atâta onoare încât să stăm cu fruntea sus în faţa Europei? Sau am renunţat la ea, iar uniformele sunt un simbol al adeziunii faţă de cei care ştiu să fure şi să mintă mai mult? Dovezi sunt destule, inclusiv schimbarea legilor în favoarea corupţilor din trecut şi din viitorul tot mai promiţător pentru ei, dar tot mai sumbru pentru cei oneşti.

Nu se ştie cu precizie câţi oameni s-au adunat în Capitală, dar nici nu prea contează. Se pare că totul a decurs conform speranţelor preşedintelui de partid, care a fost ridicat în slăvi, precum dictatorii. Lumea îmbrăcată în alb l-a aclamat, iar femeile îi admirau mustaţa şi ochişorii. S-a terminat târziu, după ce s-au auzit promisiunile lui şi strigătele de solidaritate ale simpatizanţilor. Cei din urmă vor reveni acasă cu misiunea de a duce cuvântul Domnului Baron din uşă în uşă, umblând perechi pe la casele oamenilor, sub numele de „Martorii lui Dragnea”, şi promiţându-le celor care-i primesc că vor avea parte de o lume mai bună, în care nu e nevoie de autostrăzi funcţionale, şcoli performante şi spitale dotate. În care oricare dintre români poate fi ales ministru sau prim-ministru, cât o fi el de analfabet. În care se va putea fura pe rupte, cu condiţia să fii membru de partid.

Petru RACOLŢA