Tainele astronomiei, descifrate la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”

De 11 ani, la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, elevii din municipiu şi nu numai cercetează tainele unei discipline absolut fascinante: astronomia. Sub îndrumarea profesorului Lucian Stoian, studiul se transformă însă în pasiune, iar astfel mulţi dintre învăţăcei îşi testează cunoştinţele despre Univers în cadrul Olimpiadei şcolare de astronomie şi astrofizică în cadrul căreia obţin rezultate remarcabile. Astfel, în toţi aceşti ani, au fost dobândite, doar în etapa internaţională, 20 de medalii şi premii speciale, între care şapte de aur. Mai mult, câţiva dintre elevi au decis să se specializeze în domeniu, urmând cursurile unei universităţi din Londra.

O disciplină care nu se regăseşte în programa obligatorie

În toţi aceşti ani de când, la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” (CNVL) din Baia Mare, funcţionează clasa de excelenţă la astronomie şi astrofizică, sute de elevi au pătruns în tainele Universului, studiind, atât teoretic, cât şi practic, această ştiinţă. Între aceştia, cei mai mulţi s-au remarcat bifând premii în etapele superioare ale Olimpiadei şcolare de astronomie şi astrofizică. „De-a lungul timpului, zeci de elevi au parcurs cursurile clasei de excelenţă. Cei mai mulţi dintre ei au participat şi la etapele naţionale ale Olimpiadei de astronomie şi astrofizică, unde au obţinut foarte multe premii. Mai mult, au mers mai departe, obţinând premii şi la etapa internaţională. În total, 20 de medalii – de aur, argint şi bronz – şi premii speciale”, a explicat prof. Lucian Stoian, coordonatorul clasei de excelenţă. Aşadar, în fiecare an şcolar, pentru această clasă, se înscriu circa 40 de elevi atât de la CNVL, cât şi de la alte unităţi de învăţământ din municipiu şi din afara lui (Baia Sprie, Târgu Lăpuş etc.). „Cu toţii manifestă interes, chiar din clasele a III-a şi a IV-a am observat un interes deosebit legat de temele legate de astronomie. Important este, însă, să putem menţine acest interes mai ales în clasele mai mari, când, la concurenţă cu alte discipline care se studiază la şcoală, mai necesare pentru examene de evaluare şi admitere, se află această disciplină (astronomia, n.r.) care nu se regăseşte în programa obligatorie de studiu”, a adaugat prof. Lucian Stoian.

Observator astronomic modern

Tematica cursurilor este variată, conţinând atât activităţi teoretice, cât şi practice. Lecţiile aplicate sunt, însă, cele care stârnesc cel mai mult interes din partea elevilor. „Tematica este atât de interesantă încât îi captivează pe mulţi şi, în felul acesta, îşi alocă timp care, în mod normal, ar fi destinat activităţilor recreative sau de altă natură. Dar ei hotărăsc să se pregătească la astronomie şi să înveţe despre fenomenele astronomice. Avem activităţi teoretice şi practice, de altfel foarte mulţi elevi vin, la început, crezând că avem doar activităţi practice. Dar avem şi teorie, activităţi de analiză şi interpretare a datelor, care sunt ceva mai complexe. Mai mult, activităţile practice se desfăşoară în observatorul astronomic construit, de curând, aici, la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”. Până nu demult, acestea se desfăşurau în curtea şcolii sau pe dealurile din împrejurimi. La Şomcuta Mare, avem, spre exemplu, un spaţiu unde mai mergem pentru observaţii. Dar, de acum, avem la dispoziţie acest observator astronomic modern, construit cu sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare. Este o investiţie importantă şi ne bucurăm de ea”, a punctat prof. Lucian Stoian subliniind faptul că, în anul şcolar viitor, îi aşteaptă cu drag în această clasă de excelenţă pe toţi elevii interesaţi de astronomie atât din oraş, cât şi din afara lui.

Un fost elev al CNVL, doctorand în astrofizică la Oxford

Mulţi dintre învăţăceii care urmează aceste cursuri îşi testează, ulterior, cunoştinţele despre Univers în cadrul Olimpiadei şcolare de astronomie şi astrofizică în cadrul căreia obţin rezultate remarcabile. „Cea mai bună performanţă e faptul că îi facem pe copii să vină la aceste cursuri, dar, dincolo de asta, au fost, în aceşti ani, şi performanţe deosebite: 20 de medalii la Olimpiada internaţională de astronomie şi astrofizică, între care şapte medalii de aur. Sunt performanţe notabile, ce au în spate foarte multă muncă, atât pentru proba teoretică, cât şi pentru cea practică. Înseamnă zeci de ore petrecute sub cerul liber, câteodată poate în condiţii mai dificile, de iarnă, spre exemplu, dar copiii fac acest efort dacă au motivaţie clară în acest sens”, a creionat prof. Lucian Stoian. După cum aminteam, câţiva dintre elevii care au excelat la această disciplină au de­cis să se specializeze în domeniu, urmând cursurile unei universităţi din Londra. Patru dintre ei sunt, în prezent, studenţi în capitala Angliei, la University College London (UCL), la Facultatea de astronomie şi astrofizică. Mai mult, un alt fost elev al CNVL, Sandor Kruk, a ajuns să predea, la rândul lui, astronomia, studenţilor de la Oxford. „Sandor Kruk, unul dintre foştii mei elevi, a terminat cursu­rile de licenţă şi masterat la UCL şi a continuat cu doctoratul (în astrofizică, n.r.) la Universitatea Oxford, unde îl va finaliza în toamna acestui an, după care va fi angajat al ESA (European Space Research and Technology Center, n.r.) în Olanda. De asemenea, a susţinut câteva cursuri de astronomie la Oxford şi, printre altele, este şi team leader-ul echipei de astronomie şi astrofizică a Angliei, cu care a avut două participări foarte bune la olimpiadele de astronomie şi astrofizică”, a subliniat prof. Lucian Stoian.

„Astronomia (…) e cel mai important lucru din viaţa mea”

În acest an şcolar, toţi elevii de la clasa de excelenţă care au participat la Olimpiada de astronomie şi astrofizică au luat premii. „Doi dintre ei s-au calificat în lotul lărgit, iar unul dintre ei – în lotul restrâns. Este vorba de Traian Tuş, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, care va participa în toamna acestui an, respectiv în luna octombrie, la etapa internaţională a Olimpiadei, care va avea loc în Sri Lanka (sudul Asiei, n.r.)”, a mai spus prof. Lucian Stoian. Doi dintre elevii care au obţinut rezultate notabile în acest an sunt Raul-Andrei Cardoş şi Vlad Koblicica, ambii elevi în clasa a VIII-a, la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”. „Pentru mine, astronomia reprezintă foarte mult, îmi place de când eram mic. În acest moment, e cel mai important lucru din viaţa mea. E un hobby şi, pe viitor, poate şi o profesie. Îmi fac planuri de viitor, vreau o carieră în domeniu. De aceea m-am gândit să merg şi eu la UCL, acolo unde sunt studenţi colegi mai mari”, a mărturisit Raul-Andrei Cardoş care, la olimpiada din acest an, a obţinut premiul II – medalie de aur. Pentru Vlad Koblicica, astronomia este, la fel, o pasiune integrată în planul de viitor. „Astronomia este o pasiune, e utilă pentru viaţa de zi cu zi, cu ajutorul căreia înţelegi universul mult mai bine. Şi eu vreau o meserie în domeniu şi vreau să ajung student tot la UCL”, a adăugat Vlad Koblicica, locul 18 – medalie bronz, la olimpiada din acest an.