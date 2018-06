Care este legatura intre bingo si sloturi?

Pe 12 iunie 2018, la Londra, in organizarea Inside-Gaming, se desfasoara The Online Bingo & Slots Summit. Evenimentul este gazduit de Centrul de Conferinte Mermaid din Blackfriars, un spatiu care ofera legaturi cu trenul subteran, cu metroul si conexiuni rapide cu aeroporturile Gatwick, Heathrow si City. Acesta pune la dispozitia clientilor zone de retea, servicii de calitate si vedere panoramica spre Tate Modern, Shakespeare`s Globe si The Shard, importante puncte de interes in capitala britanica.

Summit-ul despre bingo online si sloturi va prilejui participantilor o trecere in revista a schimbarilor si actualizarilor aparute in aceste sectoare ale industriei. Participantii, reprezentanti ai operatorilor, autoritati de reglementare, consilieri juridici, dezvoltatori de jocuri si servicii, ofiteri cu atributii in prevenirea spalarii de bani, ofiteri protejarea datelor, vor avea oportunitatea de a se intalni cu directori executivi si factori de decizie din cadrul celor mai importanti operatori, pentru a discuta problemele si oportunitatile cu care se confrunta industria aferenta, cu scopul cresterii, diferentierii si rentabilizarii investitiilor. Evenimentul se doreste a fi si o platforma de invatare care include studii de caz, interviuri la cald si informatii de ultima ora. La conferinta au confirmat participarea actori importanti din domeniu: Winmasters, Betano Casino, Unibet, 888, Playtech, Ladbrokes Coral sau Microgaming.

Printre temele dezbatute se vor gasi schimbarile din bingo si sloturi, modul in care inovarea si dezvoltarea tehnologica vor duce la cresterea profitului, cele mai recente inovatii in bingo si sloturi, dezvoltarea de jocuri care sa faciliteze atragerea, conversia si retentia de jucatori, marketing pentru achizitia de clienti, utilizarea datelor, analizelor si automatizarii pentru atragerea si retentia de clienti. Se vor prezenta si studii de caz in care se branduri consacrate vor expune rezultatele unor campanii efectuate cu succes, prin care vor transmite ce trebuie evitat, modul cum functioneaza noile platforme si sfaturi despre cresterea bugetului.

Cum toti membrii industriei sunt de acord ca sectorul de bingo si sloturi se afla la un moment de rascruce, in timpul lucrarilor se va acorda o atentie deosebita autoritatilor de reglementare si convingerii opiniei publice ca increderea, integritatea si siguranta jucatorilor sunt preocupari permanente ale actorilor industriei. Vorbitorii vor incerca sa demonstreze necesitatea unor masuri pecuniare mai aspre pentru operatorii care nu respecta legislatiile din statele in care opereaza. Vor fi abordate si tendintele in marketingul in domeniu. Inovatia in acest domeniu ar trebui sa se concentreze experienta jucatorilor, reducerea cheltuielilor operationale si atragerea unui public mai tanar.

O atentie deosebita se va acorda diferentierii si imbunatatirii produselor pentru a face marcile sa iasa in evidenta, in conditiile in care bonusurile gratuite sunt din ce in ce mai scumpe, iar cerintele de pariere sunt din ce in ce mai nepopulare.

De viu interes va fi interventia directorului industriei de gaming din cadrul Google, Katie Hemus. Aceasta va expune modul in care marile companii lucreaza cu gigantul software pentru a-si creste brandul si canalele de achizitii mobile, punand la dispozitia delegatilor cele mai recente statistici despre modul in care operatorii de bingo si sloturi pot utiliza Google Play, aplicatie care este disponibila si pentru jocurile cu bani reali.

Este din ce in ce mai evident ca industria jocurilor de noroc este una in continua schimbare, ea trebuind sa faca fata aparitiilor tehnologice, dar sa se si muleze pe schimbarile din perceptia opiniei publice. Intalnirea din Londra a actorilor implicati in industria de bingo online si sloturi este o modalitate a acestora de a identifica problemele din domeniu si rezolvarile acestora.