Copiii de la Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” şi Şcoala Gimnazială Nr. 2 din Sighetu Marmaţiei – la Biblioteca Judeţeană Baia Mare

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare a participat la o activitate de amploare în cadrul parteneriatului dintre Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” Sighetu Marmaţiei (director Simion Florin), Şcoala Nr. 2 Sighetu Marmaţiei (director Oprişan Carmen) şi Asociaţia Vis Juventum, Baia Mare. Responsabil de eveniment a fost Moldovan Stelian, Asociaţia Vis Juventum, Baia Mare.

Activitatea face parte din proiectul ROMarmaţia „Abordare integrată a sărăciei şi excluziunii sociale în beneficiul întregii comunităţi”, având ca obiective: Creşterea calităţii vieţii la nivelul unei comunităţi marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome din Sighetu Marmaţiei, prin furnizarea de intervenţie integrată în corespondenţă cu nevoile individuale şi ale gospodăriei din care fac parte, pentru 550 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, adulţi şi copii, cu o pondere de 50% persoane de etnie romă şi 50% de gen feminin; Creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 200 copii şi 45 adulţi aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată vizată, cu o pondere de 50% de etnie romă, prin furnizarea de sprijin concret, inclusiv cu implicarea adulţilor semnificativi din viaţa copiilor; Implementarea de măsuri integrate are ca scop inovarea socială, comunicarea, schimbul de experienţă între specialişti din administraţia publică, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii profesionale şi reprezentanţi ai comunităţii vizate.

Din partea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” au participat bibliotecarele Amalia Talpoş, Mara Popovici, Casilda Mare şi Laura Zah, care au prezentat celor 400 de copii, şapte covoare povestitoare: „Omida mâncăcioasă”, „O noapte cu ninsoare” „Căsuţa din oală”, „Legenda sticletelui”, „Cele patru colţuri”, „Ridichea uriaşă”, „Peştişorul roşu”. Au fost implicate cadre didactice şi clase de elevi:

Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”, Sighetu Marmaţiei: prof. Codrea Lidia, clasa pregătitoare, înv. Pop Maria, clasa pregătitoare B, înv. Ardelean Ioana, clasa pregătitoare C, înv. Paşca Ana, clasa I-a B, înv. Franyi Antonia, clasa a II-a A, înv. Bârlea Lia, clasa a II-a, înv. Bodea Angelica, clasa a II-a, prof. Ilieş Călin, clasa I C, înv. Radu Mirela, clasa I A, înv. Husar Lidia, clasa a III-a B, înv. Petrovai Liliana Dina, clasa a III-a C, înv. Bodnariuc Dombi Dorina, clasa a IV-a B.

Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sighetu Marmaţiei, înv. Pasztor Ramona, CPA, înv. Praya Nataşa, CP, înv. Mihalca Codruţa, clasa I, înv. Borodi Simona, clasa a IV-a A, înv. Pomenar Mădălina, clasa a II-a A, înv. Filip Silvia, clasa a III-a A, înv. Mihai Pisuc, clasa a III-a B, înv. Guszt Erika, clasa a IV-a B.

Conducerea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” a oferit elevilor implicaţi în această activitate reviste educative şi ilustrate cu biblioteca, iar bibliotecilor şcolare din cele două unităţi de învăţământ, cărţi sonore. Elevii participanţi la activitate s-au arătat încântaţi de această modalitate de a spune o poveste şi au mulţumit bibliotecarelor pentru poveştile cu care i-au delectat. (o.m.)