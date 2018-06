Sărbătoare în Parohia “Sfântul Anton” din Baia Mare

Sute de credincioşi sunt aşteptaţi astăzi, 13 iunie, la Biserica greco-catolică “Sfântul Anton” din Baia Mare pentru a-şi sărbători patronul spiritual. Programul hramului a debutat încă de ieri cu o seară de veghe ce a cuprins un bogat program spiritual la care a luat parte şi Preasfinţitul Vasile, episcopul greco-catolic de Maramureş.

Un sfânt foarte venerat în această zonă

Reporter: În ce an a fost constituită Parohia “Sfântul Anton” din Baia Mare?

Pr. Florin MARUŞCIAC: Parohia “Sfântul Anton de Padova” sau numărul 3 de aici, din Baia Mare, a fost înfiinţată în anul 1999, de către episcopul Ioan Şişeştean. Practic, aceasta a fost înfiinţată în continuarea parohiei greco-catolice istorice care a existat în Baia Mare, încă din anul 1932, dar a fost desfiinţată, în mod abuziv, de către regimul comunist, în 1948.

R.: Când au început lucrările la Biserica “Sfântul Anton”?

Pr. F.M.: Lucrările la biserică au început în 2001, an în care a fost pusă piatra de temelie. În anii următori, s-au făcut primele lucrări, astfel că, în 2003, s-a celebrat prima liturghie între zidurile înălţate. Biserica a devenit funcţională în 2009, iar credincioşii au putut să se bucure de lăcaşul de cult.

R.: În ce context a fost ales sfântul Anton ca patron spiritual?

Pr. F.M.: Sfântul Anton de Padova este un sfânt foarte venerat în această zonă, atât în Baia Mare, cât şi în împrejurimi. Părintele paroh, cel care a fost înaintea mea – pentru că eu sunt paroh doar de un an de zile – s-a gândit, împreună cu credincioşii, că ar fi oportun să se pună sub ocrotirea acestui mare sfânt.

R.: Ce ne puteţi spune despre viaţa acestui sfânt?

Pr. F.M.: Iată câteva puncte de reper din viaţa acestui mare sfânt: s-a născut în 15 august 1195, într-o familie nobilă, creştină. Şi-a făcut studiile până la vârsta de 15 ani după care a intrat într-un ordin monastic, apusean, Ordinul Augustinienilor. A rămas lângă Lisabona, unde s-a şi născut, la mănăstirea Sfântul Vicenţiu, iar după aceea a plecat ca să-şi adâncească viaţa contemplativă la o altă mănăstire, Sfânta Cruce.

Astăzi, ora 18, liturghia hramului

Pr. F.M.: S-a îndrăgostit, ulterior, de haina franciscană, devenind unul dintre călugării acestui ordin. Dar şi-a dorit foarte mult să devină misionar. A plecat, aşadar, în Africa, dorind să îl ducă pe Cristos pe acele meleaguri. Providenţa l-a făcut, însă, să se întoarcă în Europa, rămânând o perioadă în Sicilia şi apoi în Padova, unde a primit misiunea de a-i învăţa teologia pe călugări. A avut, practic, o viaţă itinerantă. În acelaşi timp, a fost un mare predicator, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Europa Apuseană. De asemenea, a făcut şi minuni. A murit, la 36 de ani, cu faimă de sfânt. La un an de la moartea sa a fost declarat sfânt şi, ulterior, doctor al Bisericii. Când i-au fost dezgropate osemintele, limba lui a fost descoperită intactă. A fost un om cu viaţă foarte curată, iar crinii sunt simbolul lui.

R.: Ce evenimente deosebite au marcat parohia de la momentul înfiinţării ei?

Pr. F.M.: După cum vă spuneam, sunt paroh doar de un an de zile, dar ştiu că parohia a fost marcată de multe evenimente de la înfiinţarea ei. Spre exemplu, în anul 2004, a venit pentru prima dată relicva sfântului Anton. Pe care şi anul acesta am avut onoarea de a o primi şi venera. Mai mult, printre evenimente se află şi simpozionul deja cu tradiţie care comemorează arestarea episcopilor greco-catolici în anul 1948.

R.: Ce program aţi pregătit cu prilejul sărbătoririi hramului din acest an?

Pr. F.M.: Manifestările au început de ieri, cu o seară de veghe, ce a cuprins un bogat program spiritual. Seara a cuprins: Vecernia, Rugăciunea Rozariului, Sfânta Liturghie prezidată de Preasfinţia Sa Vasile, Rugăciunea Paraclisului şi o oră de veghe. Astăzi, de la ora 18, va fi liturghia hramului, la care va fi prezent părintele vicar general (Augustin Butica, n.r.), împreună cu un sobor de preoţi.