Cătălin Cherecheş cere guvernanţilor să respecte băimărenii şi maramureşenii

Ministrul Finanţelor, pus la colţ de primarul municipiului Baia Mare

Prezent la un eveniment al Uniunii Patronatelor Române organizat în Baia Mare, primarul Cătălin Cherecheş a exprimat câteva puncte de vedere cu privire la mediul economic şi financiar existent la această oră în Maramureş şi în România. Acest lucru l-a făcut în prezenţa ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici.

În faţa reprezentanţilor din mediul de afaceri băimărean şi maramureşean, primarul Cătălin Cherecheş a vorbit despre dezvoltarea Municipiului Baia Mare prin accesarea de fonduri europene. Acesta a precizat că în anul 2011, Baia Mare a început cu 20 de milioane de euro obţinuţi din finanţări europene, iar astăzi s-a ajuns la o valoare de aproximativ 240 de milioane de euro, proiecte care se vor introduce în implementare până în anul 2020. Mai mult, Cătălin Cherecheş şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la Codul Fiscal şi Legea Bugetului Naţional, care a sărăcit bugetul municipiului Baia Mare cu peste 10 milioane de euro, dar şi faţă de Legea Finanţelor Publice Locale.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Mi-aş dori foarte mult, în acord cu ceea ce spunea într-un mod mai domol domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, respectiv descentralizarea, eu mai abrupt autonomia, să avem posibilitatea să nu stabilim taxele şi impozitele într-o proporţie de aproximativ 7-10% pentru că atât este influenţa la nivelul României pe care o are ca decizie autoritatea locală, ci să avem o pondere mult mai mare. Şi să nu ne mai vină mutările în plic de la Bucureşti când vorbim despre relaţia pe care o avem cu cetăţenii sau cu mediul de afaceri, ci să putem să gestionăm şi să aşezăm noi grilele de impozitare, în funcţie de priorităţile noastre. La nivel local, dar şi la nivel naţional se vor da creşteri de capital. În primul rând, capitalul cel mai important în această lume nu înseamnă banul. Capitalul cel mai important în această lume este resursa umană şi consider că cea mai mare problemă pe care o au toţi, nu doar cei din mediul de afaceri, ci vorbim şi de autorităţile locale, de zona de învăţământ, de cultură, de sport este resursa umană de calitate, bine pregătită.”

În cadrul întâlnirii, Cătălin Cherecheş a punctat faptul că modul în care este, astăzi, structurată România din punct de vedere administrativ este un proiect perimat şi care nu va aduce niciun plus din perspectivă economică şi socială.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Cred că cel mai important lucru astăzi este să reînţelegem să fim români, să fim băimăreni, să fim maramureşeni şi raportat la ceea ce se întâmplă astăzi vizavi de faptul că aniversăm 100 de ani de România, eu sunt un om care susţin foarte mult regionalizarea şi autonomia pe criterii administrative şi economice şi consider că cel mai bun proiect pentru România este proiectul pe care îl avem în Tirolul de Sud, o autonomie care să poată să dea curaj celor care sunt în mediul de afaceri, să investească mai mult la nivel local şi să îşi extragă resursele direct de la nivel local şi nu filtrate printr-o capitală care nu întotdeauna este cu faţa spre Baia Mare, spre Suceava, spre Arad sau spre Bacău. Eu consider că la 100 de ani de România trebuie să avem un nou proiect de ţară.”

Incorectitudinea cu care sunt tratate diverse oraşe din România în ceea ce priveşte elaborarea de proiecte care se depun pe axele de finanţare europeană a fost un alt aspect pe care l-a semnalat primarul Cătălin Cherecheş ministrului Eugen Teodorovici.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Astăzi, Baia Mare are un proiect pentru cel mai mare Centru de învăţământ profesional din Transilvania, proiect pe care l-am făcut în parteneriat cu o societate. Vin nişte băieţi de la Bucureşti, îl evaluează şi zic că voi, aici la Baia Mare, meritaţi 50 de puncte. Şi merg la Bacău, unde exact acelaşi proiect este evaluat la 70 de puncte. Paradoxal, e făcut de aceeaşi firmă. Şi atunci unde mai este echitatea în această ţară? Unde mai este corectitudinea? Cum să mă duc eu la Bucureşti şi să spun că acolo este capitala şi acolo sunt oamenii de care sunt mândru că mă conduc? Păi îmi vine în secunda unu să schimb numele bulevardului Bucureşti în bulevardul Viena. Cred că, în momentul de faţă, este mai simplu şi mai elegant să fac acest lucru, să merg până în Viena decât până în Bucureşti. Şi mă simt umilit când mă duc la Bucureşti.”