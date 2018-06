Filofteia Covaciu, printre câştigătorii concursului „Proza scurtă merită mai mult”

Filofteia Covaciu, elevă în clasa a X-a a Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, s-a numărat recent printre câştigătorii concursului „Proza scurtă merită mai mult”, iniţiat de Editura Eikon din Bucureşti. Volumul colectiv, cuprinzând creaţiile literare a 34 de tineri scriitori din ţară, a fost lansat la Salonul internaţional de carte „Bookfest” ce a avut loc în capitală, între 30 mai şi 3 iunie.

Semnătura lucacistei de 16 ani este, însă, cunoscută deja cititorilor cotidianului nostru, în urma serialului publicat de aceasta în timpul schimbului de experienţă pe care unitatea ei de învăţământ l-a avut în luna aprilie la liceul din Quintin, Bretagne, Franţa. Pe durata şederii în Hexagon, Filofteia Covaciu a luat pulsul sistemului educaţional de acolo, dar şi al comunităţii franceze, dând viaţă celor şapte ample episoade apărute în „Graiul Maramureşului”. „Această provocare, de a scrie despre schimbul de experienţă din Franţa, a venit ca o surpriză pentru mine. Eram la festivalul francofon «Chants, sons sur scene», iar doamna Sitar (prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, n.r.) mi-a spus că, dacă voi cânta bine, mă va ajuta să fac acest serial. Acesta a fost primul pas şi mi-a plăcut tare mult ideea. După ce am ajuns la destinaţie, mi-am dat seama că nu e chiar aşa uşor. Ţin minte că eram la francezi acasă şi seara mă ţineau foarte mult la poveşti. Abia după ce „reuşeam” să plec, scriam. A fost destul de dificil mai ales că am scris textele pe telefon. Dar făceam acest lucru pentru că îi promisesem profesoarei că îi voi trimite zilnic sau la două zile câte ceva scris. Apoi, odată ce începeam să scriu, nu mai voiam să mă las. În plus, a fost un mod foarte interesant de a-mi exprima sentimentele pe care le-am trăit acolo şi, în viitor, când voi reciti ceea ce am scris, mă voi bucura să îmi amintesc cum a fost în acele zile. A fost o experienţă foarte frumoasă, mi-a plăcut zona, elevii, oamenii de acolo”, a mărturisit Filofteia Covaciu. Acest schimb de experienţă cu liceul francez se organizează o dată la doi ani. Cu acest prilej, pe lângă oportunitatea de a vizita Franţa şi de a observa sistemul lor de învăţământ, lucaciştii au astfel şansa de a descoperi, pe traseu, şi obiective turistice renumite din Europa.

Pasiunea pentru scris a elevei de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” este una de durată, Filofteia Covaciu semnând deja articole în revista şcolii sau pentru diferite concursuri de creaţie literară. Cea mai recentă participare a ei a fost bifată în cadrul concursului pentru liceeni „Proza scurtă merită mai mult”, iniţiat de Editura Eikon din Bucureşti. În cadrul acestei competiţii, s-au putut înscrie liceeni din toată ţara cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, talentaţi la scris. În urma deliberării juriului – format din: Ioana Bruştean, scriitor; prof. Mihaela Daniela Cârstea, inspector şcolar în Bucureşti; prof. dr. Christian Crăciun, scriitor, critic literar; prof. dr. Vianu Mureşan, scriitor, critic literar; Valentin Ajder, directorul Editurii Eikon – printre cei 34 de tineri declaraţi câştigători, s-a aflat şi Filofteia Covaciu de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Aceasta a participat cu o proză în care personajele principale au fost câţiva tineri care îşi petrec mai multe zile la o cabană. „Proza mea a fost despre un grup de tineri care pleacă la o cabană, iar acolo se întâmplă anumite lucruri, caracteristice adolescenţei. Creaţia are puţin thriller, puţină dramă, dar şi dragoste”, a explicat Filofteia Covaciu. „Premiul” cel mare oferit câştigătorilor a fost publicarea creaţiilor lor literare în cadrul unui volum colectiv care, ulterior, a fost lansat la Salonul internaţional de carte „Bookfest” ce a avut loc în capitală, între 30 mai şi 3 iunie. „Sunt foarte mândră şi mulţumită de acest lucru”, a adăugat lucacista, subliniind faptul că a participat la evenimentul de lansare. Tânăra se gândeşte serios la activitatea de scriitoare, astfel că, în cursul acestei veri, intenţionează să îşi schiţeze prima ei carte. „Scriu de când eram mică, chiar foarte mică, în jurnale. Consider că e foarte frumos să îmi aştern prin cuvinte sentimentele. Scriu despre ceea ce cunosc, nu neapărat despre ceea ce trăiesc, ci despre ceea ce văd în jurul meu. Iar vara aceasta plănuiesc să scriu o carte. Şi cred că va fi despre adolescenţă”, a concluzionat Filofteia Covaciu. După terminarea liceului, tânăra îşi doreşte să urmeze cursurile unei facultăţi de litere, cel mai probabil în Cluj-Napoca.