Stagii de voluntariat în Italia şi Belarus

Asociaţia “Team for Youth” din Baia Mare caută voluntari – tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani – pentru stagii în Italia şi Belarus.

Cel dintâi stagiu are durata de un an (septembrie a.c. – august 2019) şi va avea loc în Italia (Putignano, provincial Bari). Voluntarul se va implica în activităţi educative cu copii bazate pe integrare, terapie şi învăţare. Beneficii: un apartament în Putignano pentru doi voluntari, o cameră dublă, cu baie şi bucătărie; o sumă care va fi suficientă pentru a merge la cumpărături şi a mânca acasă; zile de odihnă; prânzul din zilele lucrătoare va fi oferit în cantină; 5 euro pe zi, lunar, bani de buzunar; cheltuielile de călătorie vor fi rambursate pe baza stabilită de Comisia Europeană (275 de euro); certificare de atestare a experienţei la final de proiect; suport in activităţi şi în gestionarea timpului liber; ore de limba italiană; suport logistic şi de materiale de lucru. Doritorii pot trimite un e-mail cu subiectul “Welcome to Little Italy” la adresa remus@t4uth.ro care, în ataşament, să conţină formularul de aplicare şi un CV (în limba engleză sau italiană). Candidaţii trecuţi de runda incipientă de selecţie vor fi contactaţi de către coordonatori. Data limită pentru aplicare este 29 iunie. În ceea ce priveşte stagiul din Belarus, scopul principal al proiectului va fi creşterea nivelului de înţelegere a culturii, a problemelor sociale şi a diversităţii etnice în rândul tinerilor din Belarus şi România. Voluntarul selectat va lucra cu tineri din Minsk, utilizând metode de educaţie non-formală cu scopul de a promova pacea, înţelegerea multiculturală şi de a diminua stereotipurile. Voluntarii vor lucra într-o echipă formată din alţi voluntari internaţionali, traineri, coordonatori şi voluntari locali. Tematicile din proiect vizează problema migranţilor, minorităţilor şi persoanelor din medii defavorizate. Stagiul va fi de două luni şi va include pregătirea şi desfăşurarea atelierelor, dezvoltarea cooperării cu organizaţiile non-guvernamentale din sectorul tineret, precum şi sprijin în diferite iniţiative locale pentru comunitatea locală. Ca perioade, există cinci termene pentru fiecare stagiu: I: 1 octombrie – 30 noiembrie a.c.; II: 1 ianuarie 2019 – 28 februarie 2019; III: 1 aprilie 2019 – 31 mai 2019; IV: 1 iulie 2019 – 31 august 2019; V: 1 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2019. Beneficii: un coordonator de activităţi; bani de buzunar şi de mâncare; transport şi suport logistic pentru activităţi; un mentor care se va asigura că procesul de învăţare şi dezvoltare personală se desfăşoară în mod optim; un certificat de tip Youthpass care să ateste experienţa SEV ca experienţă de învăţare şi dezvoltare a diferitelor competenţe; cursuri de limba rusă; asigurare medicală complementară, pe toată durata stagiului; 160 de euro costuri pentru viză spre Belarus; 275 de euro costuri dus-întors pentru a ajunge în Minsk. Tinerii interesaţi pot trimite un CV şi o scrisoare de intenţie sau un video la adresa remus@t4uth.ro până pe data de 9 iulie.