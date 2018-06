Vasile Morar, Scriitorul anului

Într-o zi cu semnificaţii profunde pentru literatura română, la 129 de ani de la stingerea “Luceafărului poeziei româneşti”, Mihai Eminescu, la Primăria Baia Mare a avut loc un eveniment dedicat “Scriitorului anului”. În urmă cu 7 ani, a fost instituită Ziua Scriitorului în Baia Mare, o sărbătoare a literaturii maramureşene şi a creatorilor de creaţii literare.

“Demersul pe care l-am făcut de a înfiinţa Ziua Scriitorului este doar un semnal pe care îl poziţionăm în comunitatea noastră pentru a face cetăţenii atenţi la ceea ce dvs şi colegii dvs faceţi cu multă generozitate şi talent pentru sufletul dvs, pentru mintea dvs, dar şi pentru tot ce înseamnă oameni, comunitate, cei cu care aveţi tangenţă, cei pe care îi iubiţi, cei pe care îi respectaţi, cei pe care îi onoraţi de fiecare dată”, a spus în debutul evenimentului, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş. Cu acest prilej, edilul băimărean a semnalat că e nevoie de o mai multă efervescenţă în viaţa culturală din comunitate. Acesta a punctat necesitatea de a fi organizate tabere sau diverse manifestări la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”, în jurul “acestui altar al cărţii” unde scriitorii să fie lăsaţi să se manifeste, să fie încurajaţi cei tineri, dar şi cei care au intrat într-un con de umbră.

După cuvântul de deschidere, directorul executiv al revistei de cultură “Nord Literar”, Săluc Horvat, a arătat că “este o bucurie pentru noi, scriitorii, să ştim că am fost recunoscuţi ca o grupare de oameni de cultură care prin puterile noastre intelectuale am contribuit la sporirea culturii, spiritualităţii şi culturii băimărene, un pas spre a promova Baia Mare între centrele culturale ale ţării”. Anul acesta, juriul a fost format din: primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, consilierii locali Florin Creţ şi Maria Pop, Săluc Horvat, criticul literar Gheorghe Glodeanu, scriitorul Nicolae Goja şi prof. Delia Muntean.

Marele premiu, respectiv titlul de “Scriitorul anului”, a revenit lui Vasile Morar. Totodată, în acest an, s-a decis să fie acordate încă patru premii, două pentru tinerii scriitori, iar două pentru întreaga activitate. Astfel, la categoria Tineri Scriitori au fost premiaţi Anca Goja şi Marian Hotca, iar pentru întreaga carieră au primit premii Ioan Hada şi Vasile Dragomir. În ce-l priveşte pe marele câştigător, Vasile Morar, prof. Delia Muntean a subliniat că acesta e membru în Uniunea Scriitorilor din România, filiala Sibiu. Are o bogată producţie editorială care numără 16 volume de poezie publicate, dintre care ultimele cinci au câte o mie de poeme. Vasile Morar a mai scris 4 volume de publicistică. Are în curs de apariţie un nou volum de poezie, “Povara poeziei mele” şi o carte de publicistică, “Cronici inutile”. Vasile Morar mai are în palmares numeroase premii şi distincţii. “Este unul din poeţii convingători ai liricii româneşti contemporane”, a mai spus Delia Muntean.