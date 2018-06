Cinci maramureşeni împlinesc 100 de ani

Cei cinci cetăţeni din judeţul Maramureş care împlinesc vîrsta de 100 de ani în anul 2018 au fost felicitaţi de prefectul Vasile Moldovan şi de şefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi ”Pintea Viteazul” Maramureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei). Cei cinci oameni născuţi în anul Marii Uniri sînt: Dumitru Drilea din comuna Lăpuş, Ilişca Hojda din oraşul Săliştea de Sus, Maria Timiş (foto) şi Veszelina Şteţcu din oraşul Borşa, respectiv Eudochia Curac din comuna Poienile de Sub Munte. Au primit din partea autorităţilor: flori, un steag tricolor, o insignă omagială cu inscripţia „România 100” şi un mesaj de felicitare. Toţi au mulţumit (care cum a putut) de vizită şi au spus că şi-ar relua viaţa de la început, dar ar prefera fără cele două războaie mondiale!

• Autorităţile locale ar trebui să-i felicite an de an pe maramureşenii care au vârsta peste 100 de ani, cum este fostul învăţător Simion Turlaş din Săliştea de Sus, domiciliat acum în Dragomireşti, care are 106 ani!

