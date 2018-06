Lansare „Viaţa dintre coperţi”

În acorduri de muzică clasică din opera lui Bach, susţinute de pianista Cristina Gîţ, în foaierul Casei de cultură „Vasile Grigore Latiş” din oraşul Tîrgu Lăpuş, a fost lansată cartea de poezie „Viaţa dintre coperţi”, autor Ion IUGA LĂPUŞANU din satul Dumbrava. Au venit la lansare oameni de cultură, medici, profesori, ziarişti, artişti plastici, prieteni ai poetului. Moderatoarea evenimentului literar a fost prof. dr. Valeria Bilţ, preşedinta asociaţiei „ASTRA Lăpuşană”, care a spus: “Ion Iuga Lăpuşanu este sărbătoritul de astăzi, cu prilejul lansării noului său volum de poezie, “Viaţa dintre coperţi”. Îi sînt alături mulţi prieteni, cititori şi familia. Titlul volumului avertizează că poemele au ca referinţă biografia poetului, aşezată sub semnul suferinţei fizice, care o atrage pe cea sufletească şi, implicit, conduce poetul la autoizolare. Suferinţa este însă estompată sub lumina asumării destinului. Nu găsim în poemele sale revolte, nici efuziuni dramatice, ci numai decente afundări în sine şi aplecări asupra marii sale provocări din această viaţă”.

Cu un evantai de cuvinte, despre Ion Iuga şi cartea sa a vorbit col. (r) Iacob Oniga (poet şi critic literar): “Pe Ion îl ştiu din copilăria noastră, de cînd am fost colegi la liceul din Tg. Lăpuş. Glumind, am spune că această carte de poezie ar putea fi considerată sfîntă, pentru că prefaţa a fost scrisă de preotul poet Ovidiu Gîţ cu tot sufletul”.

Ovidiu Gîţ scrie: “Menirea artei, deci şi a celei poetice, este de a transfigura şi înnobila realitatea umană, de a-i dezvălui tîlcul adînc, de a-i descoperi frumuseţea profundă. Suferinţa fizică ce i-a fost hărăzită, poetul Ion Iuga Lăpuşanu ştie să o transfigureze şi să facă din ea far şi oracol şi prin alchimia tainică a poeziei să radiografieze societatea lăpuşeană cu un suflet delicat, ce vibrează la cele mai fine dezacorduri ale realităţii”.

Prof. Augustin Griguţa, prieten bun al poetului Ion Iuga, a grăit aşa: “O întrebare m-a tulburat dintotdeauna. Ce l-a determinat pe cel dintîi om care a cîntat să facă acest lucru? Prin extrapolare, ne putem întreba acelaşi lucru pentru orice domeniu al creaţiei. Ce ne poate determina să ne destăinuim dacă nu e nevoie imperativă de a ne elibera de un preaplin al tăcerii, bucurie, tristeţe, suferinţă, deznădejde, durere. În urmă cu o săptămînă, ne bucuram de întîlnirea cu cartea lui Vasile Muste, care ne-a rostit aceste versuri pe care le-a auzit la Pătru Bîrlea: „Tăt mă mir de cel ce tace, cu inima lui ce face?”, care confirmă ce am spus mai înainte: actul de creaţie. Poezia lui Ion Iuga Lăpuşanu se înscrie pe o anumită coordonată, pe o lungime de undă, unde bucuria şi jubilaţia încîntătoare în faţa lumii îşi găsesc cu greu locul”.