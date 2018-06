Primarul Cătălin Cherecheş a dat startul lucrărilor la blocul R1A de pe strada Vasile Alecsandri

• Locuinţe de serviciu pentru tinerii specialişti

Veste bună pentru comunitatea băimăreană. Blocul R1A de la intersecţia străzilor Vasile Alecsandri şi bulevardul Republicii, care se află într-o stare avansată de degradare, intră în reabilitare. Contractul de execuţie a lucrărilor a fost semnat, la finele săptămânii, de către primarul Cătălin Cherecheş şi reprezentantul firmei care va realiza investiţia. După finalizarea investiţiei, 24 de apartamente de 3 şi 4 camere vor fi acordate tinerilor şi specialiştilor care doresc să se stabilească în Baia Mare. Este vorba despre cei care activează în domeniul sănătăţii publice, al învăţământului, dar şi angajaţi ai autorităţii publice locale sau servicii conexe Poliţiei Române, respectiv Jandarmeria Română şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Cererile pentru spaţiile locative vor veni din partea instituţiilor care îşi selectează angajaţii care au nevoie de locuinţe de serviciu. Criteriile de selecţie vor cuprinde aspecte referitoare la vârstă, pregătire profesională şi recomandarea instituţiei din care provin.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Am semnat azi contractul de lucrări pentru finalizarea unei investiţii începute acum foarte mulţi ani în municipiul Baia Mare din fondurile Ministerului de Interne. Este o lucrare pe care am licitat-o timp de şase luni de zile, fiind o procedură destul de complicată de evaluare, dar în final am dese­mnat câştigătorul şi avem acum punctul de pornire al acestei lucrări, o lucrare care se va finaliza anul viitor, o lucrare în care investim aproximativ 1,8 milioane de euro. Investiţia face parte din logica şi dorinţa pe care o avem cu privire la orientarea noastră către locuinţele pe care le are Municipiul Baia Mare sau alte instituţii ale statului şi să le oferim spre cetăţeni ai municipiului care au relevanţă socială sau comunitară, cei care vin şi lucrează pentru administraţia locală, pentru învăţământ, spitale sau alte instituţii publice şi cărora vrem să le oferim astfel de locuinţe. Deci vor fi locuinţe de serviciu pentru specialişti din diverse domenii, inclusiv pentru cei tineri care fac primul pas dinspre mediul universitar spre autorităţi publice. Acest lucru va continua şi în alte obiective de investiţii pe care le avem, respectiv în cele patru blocuri pe care le vom construi la intersecţia bulevardului Unirii cu strada Grănicerilor”.

Blocul R1A a fost construit de către Ministerul de Interne din fondurile pe care le avea la dispoziţie, în urmă cu mulţi ani. La finalul lucrărilor, vor rezulta 24 de apartamente cu 3 şi 4 camere care vor deveni locuinţe de serviciu ale unor specialişti care vor dori să se stabilească în Baia Mare. Totodată, după finalizarea investiţiei, o parte din apartamente vor fi transferate către Poliţia Română şi vor fi oferite angajaţilor din Ministerul de Interne.

Liviu Grozavu, inspectorul-şef al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş: „O veste bună pentru comunitatea noastră profesională. În speranţa materializării grabnice a acestui demers pe care îl salutăm. Ne manifestăm speranţa că acesta este doar unul dintre primele filoane colaborative inter­instituţionale. Urându-vă ca acest nou demers să fie într-un ceas bun, ne manifestăm speranţa că anul 2019 va aduce darea în folosinţă a acestui spaţiu locativ. Comunitatea băimăreană prin exponenţii săi înţelege să valorizeze prestaţia socială a poliţiei ca instituţie de referinţă în statul de drept”.

(1381)