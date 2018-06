Ziua Scriitorului 2018 – Premiul Scriitorul Anului – Prestigiosul poet Vasile Morar, onorat de comunitatea băimăreană

În ziua în care literatura română omagia 129 de ani de la plecarea în veşnicie a marelui poet naţional Mihai Eminescu, Baia Mare şi-a manifestat recunoştinţa faţă de scriitorii care au adus cel mai mare prestigiu comunităţii. Marele premiu i-a revenit lui Vasile Morar, unul dintre cei mai convingători poeţi ai literaturii româneşti contemporane. Alături de acesta au mai fost distinşi şi Anca Goja şi Marian Hotca, premii speciale „Tânărul scriitor băimărean”, dar şi Vasile Dragomir şi Ioan Hada pentru întreaga carieră în domeniul creaţiei.

Evenimentul a fost organizat pentru al şaptelea an consecutiv şi, la iniţiativa primarului Cătălin Cherecheş, pentru prima oară s-au acordat şi premiile speciale pentru cel mai tânăr scriitor băimărean, dar şi pentru întreaga carieră.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Municipiul Baia Mare a dat o consistenţă şi o atenţie aparte artei plastice, respectiv Centrului Artistic Baia Mare şi Coloniei Pictorilor, dar eu cred că în Baia Mare şi în Maramureş trebuie să ne întoarcem privirea, şi autoritatea locală şi comunitatea, la ceea ce dumneavoastră, scriitorii, creaţi, la ceea ce înseamnă valorile din rândul dumneavoastră, la ceea ce înseamnă oamenii de mare prestigiu şi care ne-au onorat şi ne onorează cu creaţiile lor. Dintr-o anumită modestie şi poziţionare a omului de cultură, a scriitorului într-o zonă în care consideră că, dacă a creat, parcursul s-a încheiat la momentul în care a finalizat creaţia, dar vremurile ne arată că lucrurile trebuie să meargă mult mai departe şi nu putem să lăsăm scriitorul să facă de unul singur acest lucru. Cred că trebuie să existe mecanisme care să sprijine promovarea actului de cultură, a scriitorului sau a creatorului, pentru că altfel, din cauza unor resurse limitate ori din cauza unor chestiuni care ţin de problemele de viaţă pe care le are fiecare om, ajungem ca foarte multe opere să fie uitate sau aşezate în umbră într-un mod absolut nemeritat. Demersul pe care noi l-am făcut împreună, de a înfiinţa această Zi a scriitorului, este doar un semnal care îl arătăm, poziţionând comunitatea noastră pentru a face cetăţenii atenţi la ceea ce dumneavoastră faceţi cu foarte multă generozitate şi talent pentru sufletul dumneavoastră, pentru mintea dumneavoastră, dar şi pentru tot ceea ce înseamnă oameni, comunitate, cei pe care îi iubiţi, respectaţi şi îi onoraţi de fiecare dată”.

O comunitate care îşi cunoaşte valorile poate aşeza nume care nu pot fi contestate. Scriitorii care au fost distinşi sunt oameni creatori care au adus cel mai mare prestigiu comunităţii băimărene. Alegerea lor a fost realizată de către un juriu format din primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, reprezentantul Asociaţiei Scriitorilor Baia Mare, reprezentantul pentru Maramureş al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Cluj-Napoca, reprezentantul Revistei „Nord Literar” şi doi consilieri locali. Este vorba despre preşedintele Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ etc. şi preşedintele Comisiei buget-finanţe.

Săluc Horvat, directorul executiv al revistei „Nord Literar”: „Acest eveniment este unul dintre semnele de apreciere pe care autoritatea locală le manifestă faţă de noi, scriitorii. Este o bucurie să ştim că am fost recunoscuţi ca o grupare de oameni de cultură care au contribuit la sporirea creaţiei literare în comunitatea băimăreană. Din prisma diversităţii şi numărului ridicat de activităţi culturale organizate de Municipiul Baia Mare, ne înscriem cu prioritate în rândul centrelor culturale tot mai bine cunoscute în ţară. La iniţiativa primarului Cătălin Cherecheş, iniţiativă îmbrăţişată de Consiliul Local, în acest an, am sporit şi aria acestor premii”.

În decursul anilor, titlul de Scriitorul Anului a mai revenit profesorului universitar dr. Gheor­­ghe Glodeanu, profesorului şi scriitorului Săluc Horvat, scriitorilor şi ziariştilor Gheorghe Pârja, Augustin Cozmuţa şi Nicolae Goja, dar şi scriitoarei Florica Bud.

(1382)