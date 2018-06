Primăria Baia Mare construieşte o grădiniţă nouă în cartierul Vasile Alecsandri

• Primarul Cătălin Cherecheş gândeşte pentru viitor

Administraţia Publică Locală a municipiului Baia Mare investeşte în calitatea actului educativ. În acest sens, ieri, primarul Cătălin Cherecheş a semnat contractul de execuţie a unei noi grădiniţe în cartierul Vasile Alecsandri. Unitatea de învăţământ preşcolar va deservi aproximativ 180 de copii. Grădiniţa, una la standarde moderne, va avea, în premieră pentru România, şi o grupă cu predare în limba rusă.

Grădiniţa, situată pe strada Grănicerilor din Baia Mare, va fi dată în folosinţă cel mai probabil la finele anului viitor. În cadrul acesteia, vor funcţiona grupe în care copiii vor învăţa limba engleză sau rusă. Conceptul realizării acestei noi grădiniţe este acela de a elimina grădiniţele situate la parterul blocurilor de locuinţe şi mutarea acestora în unităţi noi, moderne care să răspundă cerinţelor europene.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Am semnat contractul de lucrări pentru construirea unei noi grădiniţe în cartierul Vasile Alecsandri, cel mai nou cartier al municipiului Baia Mare şi cel mai dezvoltat. Este vorba despre un cartier în care locuiesc astăzi aproape 20.000 de oameni. Este o zonă din Baia Mare în care am făcut foarte multe lucrări legate de infrastructură, iar acum, cu această grădiniţă, ne orientăm spre zona tânără a acestui cartier, respectiv pentru a crea condiţii copiilor pentru educare, dar în special pentru a scoate tot ceea ce înseamnă grădiniţe construite în perioada anilor ‘80 la parter de blocuri, iar aceste grădiniţe să fie regăsite ca şi grupe în noua construcţie. Va fi o investiţie de aproximativ 2 milioane de euro, cu toate dotările la cele mai înalte standarde, dar cel mai important lucru este faptul că orientăm educarea spre limba germană şi engleză. Foarte important este că, în acest moment, ne orientăm, gândindu-ne la ceea ce înseamnă viitor al Europei şi viitor al lumii şi tot ceea ce înseamnă dezvoltare economică şi relaţii pe care trebuie să le avem consolidate, pentru a putea să ne dezvoltăm şi noi, România, şi noi, Maramureşul, cu comunităţile din zona Federaţiei Ruse. Din această perspectivă, un filon educaţional din această grădiniţă va fi dedicat educării copiilor în limba rusă. Eu consider că micuţii din Baia Mare dacă cunosc în principal limba engleză şi limba rusă, cunosc şi au posibilitatea să înveţe şi limba germană şi chiar şi limba chineză la un moment dat. Suntem o comunitate care are viitor şi dăm şansă acestor copii să fie performanţi pe piaţa muncii la nivel global, nu doar la nivelul unei comunităţi restrânse”.

În viitor, tot în cartierul Vasile Alecsandri, administraţia locală va investi în realizarea Creşei Steluţelor, la cele mai înalte standarde.

