Supravegherea video n-a stopat furturile în Coltău

Comuna Coltău este supravegheată video de anul trecut. Administraţia locală a implementat acest sistem de monitorizare pentru a putea depista mai uşor autorii furturilor din localitate, dar şi pentru a-i descuraja pe cei certaţi cu legea, ce se gândesc să comită o infracţiune. Astfel, numărul cazurilor de furt a scăzut. Dar legislaţia în vigoare nu-i ajută pe oamenii legii.

Lajos Csendes, primarul din Coltău, ne-a explicat: „Am instalat camere de supraveghere video peste tot în comună. De poliţie nu mai avem ce discuta, până când nu vom avea legi clare în ţara asta, pentru ca poliţia să-şi poată face datoria. Când omul legii scrie patru dosare penale, pe care apoi le trimite la procuror, cu furturi, scandaluri în formă continuată, iar procurorul trimite dosarul înapoi, cu neînceperea urmării penale, înseamnă că poliţistul, în această ecuaţie, nu mai are ce căuta. În Ungaria, spre exemplu, am auzit la radio, au fost anunţaţi poliţiştii că într-o casă mergea muzica foarte tare. Oamenii legii s-au deplasat la faţa locului, iar unul dintre proprietari a sărit la poliţişti. Automat i-au arestat pe amândoi cetăţenii care au tulburat liniştea publică şi au fost băgaţi în arest preventiv! La noi pot să-ţi dea în cap, sau împuşcă poliţistul, cum s-a întâmplat la Borşa, deci cazuri de genul acesta!.. Trag de poliţist ca de o cârpă?!… Sigur că în aceste condiţii poliţistul nu mai are nicio autoritate… Infractorul spune: degeaba îmi face dosar, că procurorul îl trimite înapoi. Furtul în formă continuată de material lemnos, zeci de metri cubi, tai 60 de ari de pădure, iar procurorul trimite dosarul înapoi, spune că nu prezintă pericol social… Am avut asemenea caz chiar aici în Coltău, când cineva l-a lovit pe pădurar în cap! Deci tot nu se învaţă. Noi am instalat camere video în toată comuna, avem pe un ONG o firmă de pază, băieţii patrulează, aşa că hoţii nu se mai ating aşa uşor de lucerna oamenilor, de lemne, dar numai încet, încet înregistrăm progrese. De când supraveghem tot teritoriul, de anul trecut, s-au redus cu puţin cazurile de furturi şi scandaluri, dar nu foarte mult, că unii nu se tem de absolut nimic. Pe baza imaginilor, am prins un hoţ de telefoane, sau pe alţii, care au furat lemne, nu i-au putut prinde”.

Sătenii încă stau cu frica-n sân…

Localnicii sunt în continuare stresaţi de ideea că oricând ar putea cădea pradă hoţilor: „Este greu cu cei de alte etnii de la noi din comună, care nu lucrează, ci pierd vremea toată ziua, gândindu-se ce să mai fure peste noapte. Cum nu sunt angajaţi niciunde, au timp liber berechet să se gândească la ce să mai fure. Doar trebuie şi ei să trăiască din ceva, nu?!…”, a spus F.

„Mie, anul trecut, mi-au intrat nişte ţigani în lemnărie şi mi-au furat câteva lemne, noroc că n-am avut multe. Greu te aperi de ei dacă te-au luat în vizor…”, a explicat un alt localnic. În 2016, existau aproximativ 20 de cazuri neelucidate de furturi şi spargeri în comună. Când s-a construit parcul fotovoltaic de lângă cartierul de romi, spre exemplu, hoţii au furat cablu de cupru în valoare de 5.000 de euro!