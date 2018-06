Mîine, prima manşă între Maramureş vs Bihor

• CS Minaur Baia Mare – CSC Sânmartin •

Sîmbătă, 23 iunie, cu începere de la ora 18.00, stadionul „Viorel Mateianu” va găzdui prima manşă a barajului pentru promovarea în Liga a III-a.

Faţă în faţă se vor afla campioana Maramureşului, CS Minaur Baia Mare, respectiv cea a Bihorului, CSC Sânmartin. Două formaţii ce au dominat campionatele în care au participat, ambele anunţîndu-şi intenţiile clare de a urca în eşalonul trei. Campioana din Maramureş s-a clasat pe primul loc în Seria Sud, formaţia antrenată de Dorin Toma, Cristian Bogdan şi Marius Marian totalizînd un număr de 55 puncte, în urma a 18 victorii, un egal şi o înfrîngere (106-10 golaveraj). Pentru stabilirea campioanei în judeţul nostru, CS Minaur a disputat două jocuri de play-off cu cîştigătoarea Seriei Nord, Bradul Vişeu de Sus. În deplasare, băimărenii au învins cu 4-0, iar acasă au cîştigat cu 7-0. Adversara băimărenilor, CSC Sânmartin, a avut cîştig de cauză în judeţul Bihor terminînd sezonul cu un avans de 19 puncte. 76 puncte au strîns bihorenii, după 24 victorii, 4 egaluri şi 2 eşecuri (97-23 golaveraj). Privind parcursul celor două grupări ne aşteptăm ca cele două meciuri de baraj să fie extrem de echilibrate, însă sperăm ca balanţa să încline în favoarea celor de la CS Minaur Baia Mare. Însă pentru a-şi îndeplini obiectivul, campioana Maramureşului are nevoie să abordeze cele două jocuri cu maximă seriozitate, precauţie totală, cu ambiţie şi determinare ieşite din comun. Jucătorii au nevoie şi de sprijinul iubitorilor fotbalului băimărean şi maramureşean, care ne dorim să fie alături de echipa noastră şi să-şi încurajeze favoriţii necontenit.

Programul jocurilor de baraj, prima manşă (sîmbătă, 23 iunie, ora 18.00): ACS Pescăruşul Sarichioi Jr. – SCM Gloria Buzău; Venus Independenţa – CS Blejoi; CS Crişul Chişineu Criş – CS Petrolul Bustuchin; CS Ocna Mureş – AS Unirea Cristuru Secuiesc 3-0 la masa verde (Cristuru Secuiesc nu deţine CIS-ul); CS Minaur Baia Mare – CSC Sânmartin; ACS Şomuz – CS Flacăra Muntenii de Sus; AFC Viitorul Albeşti – ACS Gauss Bacău; ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi – CS Făurei.

Programul manşei retur (sîmbătă, 23 iunie, ora 17.30). Turul acestor jocuri s-a desfăşurat sîmbătă, 16 iunie. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ – AS Victoria Leţcani 3-0 la masa verde (Leţcani nu deţine CIS-ul); CS Medgidia – CS Local Sportul Ciorăşti (2-2); CSO Bragadiru – CF Abatorul Slobozia (1-1); FC U Craiova 1948 – AS Gloria 2015 Corneşti 3-0 la masa verde (Corneşti nu deţine CIS-ul); ACS Vediţa Coloneşti – ACS Unirea Bascov (1-2); CS Rapid Buzescu – ACS Flacăra Horezu (0-8); ACS Viitorul Şimian – ACS Dumbrăviţa (0-5); AFC Voinţa Lupac – CS Hunedoara (1-0); ACS Păltiniş Roşinari – ACS MSE Târgu Mureş (0-2); ACS Nemere Ghelinţa – ACS SR Municipal Braşov (0-1); AS Energia Negreşti-Oaş – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa 0-3 la masa verde (Negreşti-Oaş nu deţine CIS-ul); ACS Unirea Mirşid – ACS Sticla Arieşul Turda (0-6); SC Fotbal Club R Bucureşti – AFC Singureni (7-0).