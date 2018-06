Nu a fost ordonanţă, cum a cerut Duruş (USR), a fost propunere legislativă • Serviciul de canalizare va avea TVA de 9%

Camera Deputaţilor a votat ieri legea privind scăderea cotei TVA la 9% la serviciul de canalizare; la producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; la livrarea de electricitate şi gaze naturale, precum şi la serviciul public de salubrizare a localităţilor. Deputaţii au votat proiectul în unanimitate, deşi Guvernul a dat aviz negativ.

„E important că a fost o mobilizare pentru acest proiect. Prin reducerea cotei de TVA la 9% pentru aceste servicii, rămân anual sume importante în buzunarul populaţiei. A fost şi motivul pentru care am depus în urmă cu trei luni o interpelare Ministrului Economiei prin care am cerut reducerea TVA la serviciul de canalizare la 9%. Era aberant faptul că la furnizarea apei se plătea 9% TVA, dar pentru apa care ajungea în canal se percepea un TVA de 19%. Am cerut, la depunerea interpelării, ca Guvernul să treacă această prevedere printr-un proiect de lege propriu sau printr-o ordonanţă, fiind calea cea mai scurtă. Ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, mi-a răspuns că Guvernul nu-şi asumă o astfel de iniţiativă. E bine că s-a găsit calea unei legi”, a comentat deputatul USR de Maramureş, Vlad Emanuel Duruş.

Noile cote de TVA se vor aplica de la 1 ianuarie 2019.

USR Maramureş

