A început sezonul afinelor pe Cavnic

Culegătorii de fructe de pădure şi-au intrat în aceste zile din plin în activitate, deoarece a început sezonul afinelor sălbatice. Astfel, pe dealurile din zona Cavnic, recunoscute pentru delicioasele fructe care cresc acolo, au apărut culegătorii sezonieri. Aceştia îşi câştigă traiul zilnic din vânzarea bunătăţilor date de natură.

Nu este însă uşor să culegi afine şi nici să le pregăteşti pentru vânzare. E adevărat că oamenii fac un ban, dar cu eforturi fizice destul de mari. Mircea din Făureşti culege afine împreună cu familia, trezindu-se zilnic cu noaptea în cap. Omul ne-a explicat: „E foarte greu să culegi afine. Efortul este mare, trebuie să umbli peste toate hotarele ca să aduni ceva, să-ţi merite. Nu sunt toate fructele de pădure într-un singur loc, ci pe porţiuni mici, aşa că trebuie să umbli pe toate dealurile. Poate peste vreo două, trei săptămâni, vom urca Gutinul, sus pe creastă şi acolo vom găsi mai multe, că abia acum au început să se coacă. Dar este foarte greu de cules, trebuie să tot urci şi să cobori, cu greutate în spate. Culegem toată familia şi din asta ne câştigăm traiul în sezonul de vară. De obicei, ne trezim cu noaptea în cap când mergem la cules, iar la ora patru dimineaţă pornim la drum. Vreo două ore facem până acolo, iar pe la ora şase ne apucăm de cules. Culegem până pe la ora 11, după care punem jos că e prea cald, nu mai putem. Avem o unealtă specială de cules, că fără ea, cu mâna goală, nu faci nimic. Afinele sunt crescute în natură, nu de cultură, sunt naturale, deci bio, şi foarte gustoase. Fructele sunt bune să faci din ele afinată, gem, siropuri, sau ca medicament ce ajută foarte bine la diabet”.

10 lei găleata de un litru

Preţul nu este mic, dar nici mare, ţinând cont de multiplele feluri în care poţi consuma delicioasele fructe de pădure: „Afinele le vindem la găleată, nu la kilogram, că nu avem cântar la noi. O găletuşă de un litru costă 10 lei, iar găleata de 5 litri o dăm cu 50 de lei. Mai negociem dacă omul vrea mai multe şi lăsăm la 45 de lei găleata. Sezonul afinelor abia a început, de câteva zile. Lumea cumpără. Se opresc oamenii care urcă sau coboară pe Cavnic şi le iau că-s naturale şi bune. Aşteptăm acum un autobuz care opreşte şi oamenii ne-o iau toată. Ieri, spre exemplu, am dat-o toată şi nu am avut câtă ni s-a cerut. Zilnic vindem de vreo 400 de lei. Când mergi la cules, mai rişti să te întâlneşti şi cu animalele sălbatice cum ar fi ursul. Am avut totuşi noroc până acum, că i-am văzut doar urmele, nu şi pe el! Când trece sezonul afinelor, apar ciupercile şi mergem la cules şi de astea”, a conchis culegătorul. Cei care trec pe drumul spre sau dinspre Cavnic se opresc des şi cumpără: „De câte ori trecem pe aici în această perioadă a anului oprim şi ne cumpărăm afine. Sunt foarte bune, delicioase de-a dreptul şi naturale, crescute aşa şi date de la mama natură. Nici nu se compară cu cele de cultură. Sunt şi bune la multe: gem, sirop, afinată, sau de medicament. Preţul este acceptabil la cât trebuie să umbli după ele ca să culegi o găleată”, ne-a precizat Marin Iacoş, un cumpărător. Culegătorii aveau şi hribe la vânzare, pe care le-au găsit când au cules afinele. Acestea le vindeau cu 50 de lei grămada.