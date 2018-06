Elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, Denisa Bolba a câştigat recent concursul de poezie, “Arhanghelii”, organizat la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare de Departamentul pentru Cultură din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureş. Această activitate literară pentru elevii de liceu din Baia Mare s-a înfăptuit în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, prin inspectorul de limba română, Valentina Todoran şi alături de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca, Reprezentanţa Maramureş, prin Gheorghe Pârja. Din juriu au făcut parte: pr. dr. George Marius Nicoară, prof. dr. Valentina Todoran, prof. dr. Daniela Sitar Tăut şi Gheorghe Pârja.

„…duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios” Marcu 14,38b

Cu cât caut perfecţiunea, cu-atât mai mult se depărtează,

Iară dulcea mea povară, fiinţa cea umană,

Cu nimic nu mă slăbeşte.

Doamne, cu cât drag, un fulg de nea m-aş face!

Pe geana unei domniţe-nfrigurate-aş zace.

Cu cât patos aş vorbi limbă de foc de-aş fi…

Deşarte vise-n gând cu trup.

Cum aş putea eu marea s-o ascult, sub chip de val,

Când simpla-mi părere se-neacă la mal?

În Lethe vreau să-mi spăl amarul!

Voiam să zbor spre infinite doruri,

În parfum de culoare şi cântece de coruri.

Să fiu chiar însuşi suferinţa-oglindă a sufletelor mele,

Puritatea s-o obţin şi visul unei stele.

Chiar spin de trandafir de m-aş preface de mă găsesc

(Să-mi dea închipuirea formă!),

Când val-vârtej de prinţi se năpustesc

Să-mi apăr floarea gustând chiar sânge nobil.

Dă-mi, Doamne, acea picătură fără timp,

Bucuria cea deplină, care masca lumii în foc s-aprindă.

Să fie şi umbra-mi castă pe pământ;

fiinţa umbrei zboare-n vânt!

Departe-o ducă soarta, iar firul ei o adâncească-n neant,

Ochii facă-mi-se diamant, fereşti precum or fi,

Să am în suflet miez de Rai şi să zbor spre veşnicii.

Am rupt fâşia lumii

I. Am rupt fâşia lumii în zorii zilei

şi-am dat de blânda noapte a inimii.

Prea just e totu-n calea minţii

şi-atât de vag e suflul ceţii, încât…

mă pierd în mine.

Şi m-aş pierde un infinit de ani;

să simt mai mult cu limitata-mi visare

răcoarea valurilor călcate-n picioare

şi stele căzând la pământ şi închinându-se lunii.

Să le cunosc cu cât mai mult,

cu atât mai puţin.

II. Aş lăsa să moară o prăfuită cărare

făcută din gânduri amare şi certe,

doar ca să mi se ierte

acele zile în care uitat-am că sunt om,

acele clipe nepăsătoare în care trupul

eram atât de gol şi fără suflet.

Şi cum aş lăsa vederea să-mi treacă

peste văzduhul orbit de Orion,

peste acel Tot care m-a făcut uman,

fără să cuget cu groază la ce sunt şi ce am?

III. Biată fiinţă plutind în neant

pe-o linie căreia îi zice destin.

De ce călătoreşti înspre ceva firesc

când ştii că nimic din el nu e deplin

decât atunci când totu-i nefiresc?

IV. Acum e linişte-mprejur

şi tot ce văd în apă e-un chip străin, azur,

întretăiat de ape şi de lună

într-atât încât se întreabă de e om sau de e undă.