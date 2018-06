10.500 pachete cu ţigări de contrabandă confiscate

– valoarea acestora este de 123.000 lei –

Un echipaj mobil al Poliţiei de Frontieră din Sighetu Marmaţiei a observat o autoutilitară marca Peugeot Boxer, care se deplasa dinspre frontieră către Sighetu Marmaţiei.

Poliţiştii de frontieră au procedat la urmărirea maşinii, conducătorul auto continuându-şi deplasarea în viteză. La scurt timp, autovehiculul a fost descoperit abandonat pe o stradă din municipiu. Din primele verificări, în acesta au fost observate mai multe colete cu ţigări, fapt pentru care a fost dus la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor.

În urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 10.500 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, a căror valoare se ridică la suma de 123.000 lei. Ţigările au fost confiscate, autoturismul a fost indisponibilizat, iar în continuare se efectuează verificări în vederea identificării persoanelor implicate.

BMW căutat în Marea Britanie, descoperit în Sighetu Marmaţiei

Vineri, 22 iunie, în jurul orei 16, un echipaj mobil al Poliţiei de Frontieră a oprit pentru control un autoturism marca BMW 520, condus de A.P., în vârstă de 25 ani.

În urma controlului efectuat asupra documentelor şi a verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare, alerta fiind introdusă de către autorităţile din Marea Britanie, în luna martie 2018.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 46.600 lei, a fost indisponibilizat.

Atenţie la documentele de călătorie ale copiilor!

Având în vedere că a început vacanţa de vară, iar în această perioadă mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării, Poliţia de Frontieră Română reaminteşte condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate.

În cursul anului 2017, poliţiştii de frontieră au fost nevoiţi să întrerupă călătoria a peste 2.900 de cetăţeni români minori, ca urmare a faptului că părinţii/însoţitorii nu deţineau documentele necesare pentru a călători în afara ţării împreună cu minorul în condiţii legale.

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

• în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi

• în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte

În cazul părinţilor divorţaţi, care exercită în comun autoritatea părintească, părintele însoţitor trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară.

• în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie: a ambilor părinţi; a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi extrasul de cazier judiciar.

Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.

Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma şi conţinutul stabilite de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituţiei www.politiadefrontiera.ro.

În urma modificărilor şi completărilor la Legea 248/2005, conţinutul declaraţiei notariale de consimţământ la ieşirea din România a minorilor a fost simplificat.

Astfel,valabilitatea declaraţiei date de către părinte/părinţi/reprezentantul legal pentru ieşirea din România a unui cetăţean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină obligativitatea menţionării scopului deplasării şi a rutei, precum şi condiţia indicării exprese a statului/statelor de destinaţie.

De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reşedinţa, nu mai este necesară prezentarea declaraţiei părinţilor/tutorilor la ieşirea din România. Dovada domiciliului sau reşedinţei în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: paşaportul minorului, permisul de rezidenţă, adeverinţe care atestă rezidenţa etc.

Din cazuistica înregistrată, s-a constatat că celor mai mulţi cetăţeni români minori nu li s-a permis ieşirea din ţară din cauză că nu posedau documente de călătorie valabile, părintele însoţitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procură notarială sau însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, nu au prezentat cazierul judiciar.

Informaţii privind călătoria în străinătate sunt disponibile pe site-ul www.politiadefrontiera.ro.